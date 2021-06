इस बार वर्चुअल मनाया जायेगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

कोविड संक्रमण से सतर्कता के चलते इस बार 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअल माध्यम से मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका विषय ‘‘योग के साथ रहे, घर पर रहे (Be with Yoga, Be at Home) रखा गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को योग के महत्व बताएंगे। जन सामान्य के लिए www.tiny.cc/yogalive ऑनलाइन योग कार्यक्रम का लिंक जारी किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी से घर पर रहकर ही योग करने की अपील की है। चमोली के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. एसके रतूडी ने बताया कि जिला आयुष विभाग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटा है। कोविड-19 के चलते आयुष मंत्रालय द्वारा योग दिवस को सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक इस महामारी से पूर्णतया निजात नहीं मिली है। इसलिए पिछले वर्ष की भांति इस बार भी 21 जून को डिजिटल माध्यम से ही प्रोटोकॉल के साथ योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड के चलते लोग घरों में रहते रहते मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे है। स्वस्थ एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए योग बेहद जरूरी है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि आयुष विभाग द्वारा जारी बेवसाइट पर ज्यादा से ज्यादा जुड़े और घर पर रहते हुए योग करें। प्रतिभागियों को मंत्रोचारण, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, संकल्प एवं शांति पाठ के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के गुर सिखाए जाएगें।