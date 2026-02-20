चमोली: सरकारी बिल्डिंग के अंदर नमाज का वीडियो वायरल, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा; अलर्ट पर प्रशासन
चमोली जिले स्थित जोशीमठ नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन नगर पालिका भवन के एक हॉल में नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो ज्योतिर्मठ नगर के मीट मार्केट का बताया जा रहा है जिसमें एकसाथ कई लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सरकारी इमारत में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है।
वहीं विवाद बढ़ता देख प्रशासन अलर्ट पर है और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे निगरानी रखें। जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच करवाई जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक की। जोशीमठ के एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया है कि ‘हमें जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली तो हमने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया। समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े इसके लिए भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है।’ वहीं इस मामले में हिंदू संगठनों के लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। बजरंग दल और एबीवीपी ने इस घटना की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
मौखिक अनुमति ली गई थी?
नगर पालिका अध्यक्ष देवेश्वरी शाह के मुताबिक निर्माणाधीन इमारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोजे के लिए मौखिक रूप से नमाज पढ़ने की अनुमति ली थी। इस निर्माणाधीन इमारत के हॉल पर निगम ने ताला लगा दिया है। प्रशासन की ओर से किसी भी सरकारी इमारत में नमाज अदा न करने की हिदायत भी दी गई है।
स्थानीय लोगों में आक्रोश
सरकारी भवन में धार्मिक गतिविधियों के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर नमाज कैसे अदा की जा सकती है। लोगों का कहना है कि इमारत में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में लोगों ने नमाज अदा करने का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बिना परमिशन के नमाज अदा की जा रही थी।
इमारत खेल विभाग को दी गई है
बताया जा रहा है कि नगर निगम ने ये इमारत खेल विभाग को दी हुई है। इस भवन में स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों के लिए टेबल टेनिस (टीटी) हॉल बनना है। खाली पड़ी जगह (हॉल) पर लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था।
विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी मंत्री ने क्या कहा?
विश्व हिंदू परिषद के नेता सिवांचल सेमवाल ने बताया है कि ‘नगर पालिका ने बच्चों के टेनिस खेलने के लिए जमीन दी थी। जब ये जमीन टेनिस कोर्ट के लिए दे दी गई है तो हमारे एरिया के मुस्लिम लोग यहां पर नमाज पढ़ रहे थे जो कि गैर-कानूनी है क्योंकि ये जमीन उन्हें नहीं दी गई है। वे बिना इजाजत के नमाज पढ़ रहे थे और हमने एसडीएम के पास जाकर इसका विरोध भी जताया है।’ वहीं मामले पर जोशीमठ के बीजेपी महामंत्री समीर डिमरी ने कहा कि 'पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। कहा जा रहा है कि पहले भी नमाज पढ़ा जा रही थी। लेकिन अब जहां नमाज पढ़ी गई है वह खेल का कमरा है। जोशीमठ एक शांत शहर है मगर जिस तरह यहां पर कुछ लोग कुकर्म कर रहे हैं वे ऐसा न करें।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
