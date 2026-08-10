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बादल फटने से उत्तराखंड में भारी तबाही, देखते ही देखते सैलाब में बह गया पुल; एक शख्स लापता

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, चमोली
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उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद भारी तबाही का मंजर सामने आया है। भारत-चीन सीमा के पास लता गांव के नजदीक बादल फटने से एक पुल देखते ही देखते बह गया।

उत्तराखंड के चमोली जिल में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहां भारत-चीन सीमा के पास लता गांव के नजदीक बादल फटने से बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) का एक पुल बह गया। यह पुल भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाला नीति मोटर मार्ग पर था। उफनते पानी की चपेट में आकर बह गया ये पुल एक महीने पहले ही नीती घाटी में बने तमक नाले में तैयार किया गया था। पुल के टूटने के बाद नीति घाटी में वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। जिले की नीति घाटी में आज शाम हुई भारी बारिश के दौरान बादल फटने के बाद तमक नाला अचानक उफान पर आ गया था जिसके बाद यह मंजर देखने को मिला है।

इस दौरान पुल के पास खड़ी बीआरओ की एक जीप बह गई और एक शख्स लापता बताया जा रहा है। जोशीमठ के सीमावर्ती 12 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। नदी के पास मौजूद लोगों ने इस भयावह मंजर को अपने कैमरा में कैद कर लिया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है।

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सैलाब आता देख मच गई अफरा-तफरी

वीडियो में देखा जा सकता है कि लोहे का एक भारी भरकम पुल पानी के तेज बहाव के सामने ताश के पत्तों के तरह ढह गया। वीडियो में सड़क किनारे मौजूद एक अन्य वाहनों को खड़ा देखा जा सकता है। इस दौरान नदी के आस-पास अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नदी के आस-पास मौजूद लोगों को अलर्ट किया और नदी से दूर रहने के लिए कहा।

वहीं सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। इस नदी का जल स्तर बढ़ने के वजह से प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए का है। इसके साथ ही लोगों को नदी-नालों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

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आज रात भी होगी कल रात जैसी बारिश?

आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल में लगातार बारिश और अतिवृष्टि के वजह से आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि रविवार रात से लगातार बारिश हो रही है। इनमें देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत शामिल हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि'पूरे राज्य में बारिश का दौरा लगातार जारी रहने वाला है। शाम को कुछ समय बारिश रुकेगी मगर जैसे कल रात बारिश हुई थी वैसी ही रात में फिर होगी।

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Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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