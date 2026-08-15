चमोली टनल हादसा: अबतक 8 मजदूरों की मौत, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी; फंसे थे कुल 22 लोग
निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा घुसने से अबतक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। एजेंसियां युद्धस्तर पर काम कर रही हैं।
चमोली जिले में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) की निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा घुसने से अबतक 8 लोगों की मौत हो गई है और दो लापता लोगों की तलाश जारी है। बचाव दल ने शनिवार को एक और शख्स का शव घटनास्थल से बरामद किया है। शुक्रवार (14 अगस्त) तक मृतकों की संख्या 7 थी।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एन के जोशी के मुताबिक, गुरुवार शाम 7 बजे तीन किलोमीटर लंबी इस टनल में कुल 22 लोग फंसे हुए थे। शनिवार को चमोली के एडीएम विवेक प्रकाश ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और शव बरामद किया गया है।
पानी तेजी से निकाला जा रहा
अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल सक्शन पंपों की मदद से पानी को टनल से निकाल रहा है ताकि टनल के भीतर रेस्क्यू टीमों की आवाजाही सुगम हो सके और संभावित स्थानों तक पहुंचकर लापता श्रमिकों की खोज की जा सके। और अन्य 2 मजदूरों तक पहुंचने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?
पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया लापता दोनों श्रमिकों की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए टनल के सभी संभावित स्थानों पर सघन बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बचाव दल में शामिल टीमें पूरी तत्परता और समर्पण के साथ अभियान में जुटी हैं और लापता मजदूरों तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।
शुक्रवार को पहुंचे थे सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को चमोली जिले में निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों के बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए पीपलकोटी पहुंचे थे। इस दौरान धामी प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत बचाव अभियान में जुटी सभी एजेंसियों के अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
सिलक्यारा हादसे की यादें ताजा
इस घटना ने नवंबर 2023 में उत्तरकाशी जिले की निर्माणाधीन सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग में हुए हादसे की याद ताजा की हैं। टनल के निर्माण कार्य के दौरान सुरंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया था। इसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। मजदूरों को बचान के लिए 17 दिन तक चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। यही नहीं इस दौरान बचाव अभियान के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई थी। मजदूरों को 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जैसे ही आखिरी मजदूर बाहर आया था तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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