चमोली में बस के ऊपर गिरा बड़ा पत्थर, महिला तीर्थयात्री की मौत: दो अन्य घायल
चमोली जिले में एक बड़ा पत्थर बस के ऊपर जा गिरा। इस दौरान बस में सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बस के ऊपर बड़ा पत्थर गिरने से उसमें सवार दिल्ली की एक महिला तीर्थयात्री की मृत्यु हो गई और दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुालिस के मुताबिक, हादसा बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी नगर के समीप भनीरपानी भूस्खलन क्षेत्र में शुक्रवार रात हुआ जब पहाड़ी से अचानक बड़े-बड़े बोल्डर गिरने लगे और वहां से गुजर रही बस उनकी चपेट में आ गयी।
सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत अभियान चलाया। हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गयी जिसकी शिनाख्त दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली 26 वर्षीय रेनू किरोड़ीमल के रूप में हुई है।
एक की गंभीर हालत गंभीर
घायलों को पीपलकोटी के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है जिनमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे गोपेश्वर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल पप्पू मिश्रा उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है। एक अन्य घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी।
अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं
पुलिस ने बताया कि बस में सवार अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं। हादसे के समय बस में कुल 30-32 यात्री सवार थे। पुलिस और प्रशासन द्वारा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।
इससे पहले, भनेरपानी भूस्खलन क्षेत्र में खराब मौसम, दलदल और मलबे के गिरने के मददेनजर स्थानीय प्रशासन ने दोपहर को तीर्थयात्रियों के वाहनों के आवागमन को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था और उन्हें पीपलकोटी के सिमलडाली में बने होल्डिंग एरिया में रोक दिया था। बाद में, मौसम ठीक होने और सड़क साफ होने पर शाम को सड़क पर यातायात फिर बहाल कर दिया गया था।
केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरे
रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल मार्ग पर शुक्रवार को पहाड़ी से पत्थर गिरे जिसकी चपेट में आकर एक घोड़ा संचालक की मृत्यु हो गयी तथा उसके साथ चल रहा राजस्थान का एक श्रद्धालु घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक, हादसा अपराह्न करीब तीन बजे पैदल रास्ते पर गौरीकुंड से तीन किलोमीटर आगे जंगलचट्टी के पास चीरबास हैलीपैड के निकट हुआ, जहां अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। इनकी चपेट में आने से यात्रियों के लिए घोड़ा सेवा का संचालन करने वाले एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, जिला आपदा प्रतिवादन बल, यात्री प्रबंधन बल की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।
घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया जिसे गौरीकुंड के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल व्यक्ति की पहचान राजस्थान के विष्णु के रूप में हुई है। उसके बारे में अन्य विवरण अभी नहीं मिला है। पुलिस ने बताया कि मृतक घोड़ा संचालक था और उसकी पहचान रुद्रप्रयाग जिले के बड़ासू निवासी देवेश सिंह (23) के तौर पर की गई है।
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