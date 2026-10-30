कई टुकड़ों में मिला जोशीमठ में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, तस्वीरें और वीडियो आई सामने
Badrinath Helicopter Crash: जोशीमठ में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर कई टुकड़ों में मिला है। घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं जो कि हादसा कितना भयावह था इसकी कहानी को बयां कर रही है।
Badrinath Helicopter Crash: उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में शुक्रवार दोपहर को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर कई टुकड़ों में मिला है। इसमें सवार पायलट समेत सभी छह लोगों की मौत हो गई है और उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। घटना की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं जो कि काफी झकझोर देने वाले हैं। हादसे के बाद जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं उनमें हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं।
क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर कई टुकड़ों में टूट गया। हेलीकॉप्टर के टुकड़े पहाड़ी ढलान और झाड़ियों के बीच बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में हेलिकॉप्टर का एक हिस्सा बुरी तरह से जली हालत में दिखाई दे रहा है। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों और वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। टक्कर इतनी जबरदस्त रही होगी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला होगा।
चकनाचूक हालत में मिला हेलॉप्टर
हेलीकॉप्टर के पार्ट्स अलग-अलग दूरी पर चकनाचूर हालत में मिले हैं। बेहद ऊंचाई से गिरे इस हेलिकॉप्टर की हालत इतनी भयावह है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें सवार किसी भी व्यक्ति की बचने की गुंजाइश नहीं रही। पायलट समेत छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आशंका जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर किसी चट्टान से टकराया हो।
धुआं निकलते देखा गया था
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 'ट्रांस भारत एविएशन' का एक सिविल हेलीकॉप्टर चमोली जिले के हाथी पर्वत इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर श्री बद्रीनाथ धाम से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड की ओर जा रहा था। सेना के सिग्नल सेंटर की एक टीम ने हेलीकॉप्टर से धुआं निकलते देखा था और उसे तेजी से नीचे आते हुए भी देखा था।
उड़ाने भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश
उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में सवार कैप्टन हिमांशु और पांच यात्रियों प्रताप, अरुण, शंकर गौड़ा, सुधीर के और एच एस नटराजा की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री बेंगलुरु के रहने वाले थे।
उड़ान भरने के बाद एटीसी और आरटी से टूटा संपर्क
उड़ाने भरने के बाद हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) और रेडियो टेलीफोनी (आरटी) से संपर्क टूट गया था। इसके बाद से लगातार हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त टीमें घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान में जुट गईं।
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