चमोली टनल हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हुई, अब कैसे हैं हालात; रेस्क्यू VIDEO देखें
Chamoli Tunnel Collapse: चमोली टनल हादसे को 5 दिन हो चुके हैं। आज एक और श्रमिक का शव बरामद हुआ। भारी बारिश के बीच रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और एक लापता श्रमिक की तलाश की जा रही है।
पूरन भिलंवगाल, चमोली
Chamoli Tunnel Collapse: चमोली जिले के मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। अभी भी एक श्रमिक लापता है। उसकी तलाश और राहत-बचाव अभियान लगातार युद्धस्तर पर जारी है। भारी बारिश और कठिन परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू टीमें पूरी तत्परता और समन्वय के साथ टनल के भीतर अभियान चला रही हैं।
मंगलवार को जिस लापता श्रमिक का शव बाहर निकाला गया, उसकी पहचान लुकास टोपनो पुत्र बोयसा टोपनो, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम सीमरटोली, पोस्ट ऑफिस कामरा, जिला खूंटी, झारखंड के रूप में हुई है। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
टनल धंसने के बाद जलप्रलय में बह गए थे मजदूर
प्रशासन के अनुसार, 13 अगस्त को हादसे के वक्त टनल में 22 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक टनल धंसने से पानी का रिसाव बढ़ गया। पानी का जलस्तर अचानक बढ़ने से चीख-पुकार मच गई और कई मजदूर बह गए। मंगलवार को शव मिलने के साथ ही टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। वहीं, हादसे के बाद लापता श्रमिकों में अब सिर्फ एक की तलाश शेष है। आखिरी लापता श्रमिक को खोजने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार टनल के अंदर अभियान चला रही हैं।
एसडीआरएफ ने बताया कि सुरंग के भीतर काफी दलदल होने के बावजूद तलाश अभियान जारी है और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सभी टीम आपसी समन्वय से अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। सुरंग से पानी को लगातार बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों के माध्यम से सभी संभावित स्थानों पर गहनता से खोजबीन की जा रही है।
चमोली के जिला सूचना अधिकारी धीरज कार्की ने बताया कि हादसे के दौरान सुरंग के भीतर फंसी पांच जेसीबी मशीनों में से अब तक तीन को बाहर निकाला गया है। जिससे खोजबीन के कार्य में तेजी आई । उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान मलबे में फंसी बाकी दो मशीनें भी जल्द बाहर निकाल ली जाएंगी।
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