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चमोली टनल हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हुई, अब कैसे हैं हालात; रेस्क्यू VIDEO देखें

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान
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Chamoli Tunnel Collapse: चमोली टनल हादसे को 5 दिन हो चुके हैं। आज एक और श्रमिक का शव बरामद हुआ। भारी बारिश के बीच रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और एक लापता श्रमिक की तलाश की जा रही है।

पूरन भिलंवगाल, चमोली

Chamoli Tunnel Collapse: चमोली जिले के मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। अभी भी एक श्रमिक लापता है। उसकी तलाश और राहत-बचाव अभियान लगातार युद्धस्तर पर जारी है। भारी बारिश और कठिन परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू टीमें पूरी तत्परता और समन्वय के साथ टनल के भीतर अभियान चला रही हैं।

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मंगलवार को जिस लापता श्रमिक का शव बाहर निकाला गया, उसकी पहचान लुकास टोपनो पुत्र बोयसा टोपनो, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम सीमरटोली, पोस्ट ऑफिस कामरा, जिला खूंटी, झारखंड के रूप में हुई है। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

टनल धंसने के बाद जलप्रलय में बह गए थे मजदूर

प्रशासन के अनुसार, 13 अगस्त को हादसे के वक्त टनल में 22 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक टनल धंसने से पानी का रिसाव बढ़ गया। पानी का जलस्तर अचानक बढ़ने से चीख-पुकार मच गई और कई मजदूर बह गए। मंगलवार को शव मिलने के साथ ही टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। वहीं, हादसे के बाद लापता श्रमिकों में अब सिर्फ एक की तलाश शेष है। आखिरी लापता श्रमिक को खोजने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार टनल के अंदर अभियान चला रही हैं।

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एसडीआरएफ ने बताया कि सुरंग के भीतर काफी दलदल होने के बावजूद तलाश अभियान जारी है और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सभी टीम आपसी समन्वय से अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। सुरंग से पानी को लगातार बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों के माध्यम से सभी संभावित स्थानों पर गहनता से खोजबीन की जा रही है।

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चमोली के जिला सूचना अधिकारी धीरज कार्की ने बताया कि हादसे के दौरान सुरंग के भीतर फंसी पांच जेसीबी मशीनों में से अब तक तीन को बाहर निकाला गया है। जिससे खोजबीन के कार्य में तेजी आई । उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान मलबे में फंसी बाकी दो मशीनें भी जल्द बाहर निकाल ली जाएंगी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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