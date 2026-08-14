टनल में धमाका हुआ और हम बहने लगे; मौत को छूकर लौटे लोगों ने क्या बताया, 7 मरे
Chamoli Thdc Tunnel Collapse: चमोली टनल हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। भयानक हादसे में जिंदा बचे मजदूर सदमे में हैं। बताया कि काम के दौरान अचानक टनल टूटी और पानी का तेज बहाव आया।
क्रांति भट्ट, गोपेश्वर
Chamoli Thdc Tunnel Collapse: चमोली जिले के पीपलकोटी में अलकनंदा नदी पर टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में गुरुवार शाम भूस्खलन और जल रिसाव के कारण हादसा हो गया। इसमें 22 मजदूर फंस गए। एसडीआरएफ ने बताया कि इनमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। जबकि 14 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। एक मजदूर अभी भी लापता है।
पीपलकोटी में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना की टनल में गुरुवार को हादसा हुआ तो कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। टनल के भीतर काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पहले धमाके जैसी आवाज आई और उसके बाद तेज रफ्तार से पानी घुस आया। देखते ही देखते मजदूर पानी में डूबने लगे। कई मलबे की चपेट में आ गए।
टनल का लूज हिस्सा अचानक टूटकर गिरा
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टनल के भीतर भारी लूज क्षेत्र अचानक टूटकर नीचे आ गया। इसके साथ ऊपरी हिस्से में जमा पानी भी बड़ी मात्रा में टनल के भीतर पहुंच गया। पानी और मलबे के अचानक आए इस सैलाब ने मजदूरों को संभलने का अवसर नहीं दिया।
जिंदा बचे लोगों की आंखों में अभी भी डर
जिला चिकित्सालय में भर्ती घायल मजदूरों की आंखों में अब भी उस घटना का डर दिखाई दे रहा है। किसी के कानों में धमाके की आवाज गूंज रही तो कोई अचानक आए पानी के उस तेज बहाव को याद कर सिहर उठता है। घायल हुए मजदूरों में से किसी का जबड़ा पूरी तरह टूट चुका है तो किसी के पैर जख्मी हो गए हैं।
मौत से मुलाकात
पंजाब के तरनतारन जिले के 47 वर्षीय सबीर सिंह जिला चिकित्सालय में घायल अवस्था में भर्ती किए गए हैं। उनका जबड़ा टूट गया है। हादसे को याद करते हुए वे बताते हैं कि अचानक टनल टूटी और पानी का तेज बहाव आ गया। टनल के अंदर मौजूद मजदूरों में से कुछ इधर गिरे और कुछ उधर। बातचीत के दाैरान सबीर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से वह इस भयानक हादसे में किसी तरह बच गए।
देखते ही देखते सब डूबने लगे थे
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के 20 वर्षीय सुनील दीवान भी जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। पीपलकोटी की घटना को बताते समय उनकी आवाज में उस खौफ की झलक साफ महसूस होती है। वह बताते हैं कि हादसे के समय मजदूर टनल के परियोजना के पीपलकोटी साइड की ओर थे। देखते ही देखते सभी मजदूर डूबने लगे थे।
मलबे की चपेट में आकर दोनों पैर हो गए जख्मी
झारखंड के विनोद रुआना बताते हैं कि टनल में अचानक धमाका हुआ और तेजी से पानी अंदर आया। कुछ ही समय में हादसा हो गया। झारखंड के दीना बगैरा के दोनों पैर इस हादसे में जख्मी हुए हैं। वह बताते हैं कि घटना के वक्त विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। हिमाचल प्रदेश के घायल तिलक राज ने बताया कि टनल के 1,800 मीटर के बिंदु पर जलप्रवाह आया और इसी दौरान घटना हुई।
सात महीने पहले भी इसी सुरंग में टकरा गई थीं दो लोको ट्रेनें
पीपलकोटी की इसी टीएचडीसी परियोजना की सुरंग में 30 दिसंबर 2025 को भी बड़ा हादसा हुआ था। शिफ्ट बदलने के दौरान मजदूरों और कर्मचारियों को ले जा रही लोको ट्रेन और सामान ढोने वाली लोको ट्रेन से टक्कर हो गई थी। हादसे के वक्त ट्रेन में करीब 110 लोग सवार थे और 88 श्रमिक घायल हुए थे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।