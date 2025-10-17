Hindustan Hindi News
चमोली में पत्नी को बचाने भालू से भिड़ा किसान, हमले में हुई मौत, पत्नी AIIMS रेफर

संक्षेप: चमोली के डुमक गांव में पत्नी लीला देवी को भालू के हमले से बचाने के प्रयास में 42 वर्षीय सुंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल लीला देवी को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

Fri, 17 Oct 2025 06:37 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, चमोली
चमोली के डुमक गांव में गुरुवार सुबह पत्नी को बचाने के लिए भालू से भिड़े किसान की मौत हो गई। भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। वहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

डुमक की ग्राम प्रधान यमुना देवी ने बताया कि गुरुवार सुबह 42 वर्षीय सुंदर सिंह और उनकी 38 वर्षीय पत्नी लीला देवी मवेशियों के लिए घास लेने जंगल गए थे। इस दौरान भालू ने लीला देवी पर हमला कर दिया। पत्नी को बचाने के लिए सुंदर भालू से भिड़ गए। भालू ने सुंदर को चट्टान से नीचे खाई में फेंक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान लीला की चीख-पुकार पर अन्य ग्रामीण पहुंच गए। लोग के शोर मचाने पर भालू जंगल में भाग गया। ग्रामीण लीला देवी को अस्पताल ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया। ग्रामीण अंकित भंडारी ने बताया कि किसान दंपति के दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा 12 साल और बेटी 11 साल की है। दोनों गोपेश्वर में पढ़ाई करते हैं।

गुलदार के हमले में महिला घायल

गढ़वाल वन प्रभाग की थलीसैंण रेंज के जसपुरखाल गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। थलीसैंण के जसपुरखाल निवासी आशा देवी पर गुलदार ने उस समय हमला किया जब वह शाम के समय घर के पास खेतों में घास काट रही थीं। घायल महिला को उपचार के लिए थलीसैंण के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

Uttarakhand News

