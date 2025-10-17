चमोली में पत्नी को बचाने भालू से भिड़ा किसान, हमले में हुई मौत, पत्नी AIIMS रेफर

चमोली के डुमक गांव में गुरुवार सुबह पत्नी को बचाने के लिए भालू से भिड़े किसान की मौत हो गई। भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। वहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

डुमक की ग्राम प्रधान यमुना देवी ने बताया कि गुरुवार सुबह 42 वर्षीय सुंदर सिंह और उनकी 38 वर्षीय पत्नी लीला देवी मवेशियों के लिए घास लेने जंगल गए थे। इस दौरान भालू ने लीला देवी पर हमला कर दिया। पत्नी को बचाने के लिए सुंदर भालू से भिड़ गए। भालू ने सुंदर को चट्टान से नीचे खाई में फेंक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान लीला की चीख-पुकार पर अन्य ग्रामीण पहुंच गए। लोग के शोर मचाने पर भालू जंगल में भाग गया। ग्रामीण लीला देवी को अस्पताल ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया। ग्रामीण अंकित भंडारी ने बताया कि किसान दंपति के दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा 12 साल और बेटी 11 साल की है। दोनों गोपेश्वर में पढ़ाई करते हैं।