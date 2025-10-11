चमोली आपदा पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- थराली पीड़ितों को मिल रही मदद नाकाफी

चमोली के आपदा प्रभावित थराली क्षेत्र को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रभावितों को दी जा रही राहत नाकाफी है, जिसके चलते गांवों का संपर्क और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं।

चमोली के आपदा प्रभावित थराली क्षेत्र को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रभावितों को दी जा रही राहत नाकाफी है, जिसके चलते गांवों का संपर्क और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावित हुई हैं।

चमोली के आपदा प्रभावित थराली में राहत कार्यों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं और राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए कोई ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। यहां बादल फटना, ग्लेशियरों का पिघलना, मानवीय हस्तेक्षप का कारण हो सकता है, लेकिन इनसे निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं से राज्य का पर्यटन, स्थानीय लोग और उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार को इसे बचाना होगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की।

थराली के आपदा पीड़ितों को जरूरी सुविधाएं नहीं देने समेत अन्य विषयों को लेकर दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। ग्रामीणों की समस्या को लेकर अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर की है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि 22 और 28 अगस्त को थराली में अतिवृष्टि से भीषण आपदा आई। इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ था। कई घर बह गए थे। वर्तमान में भी थराली क्षेत्र और स्थानीय लोग घटना से उबर नहीं पाए हैं। स्थानीय लोग रोजगार ढूंढने के बजाय वर्तमान में अपनों की खोजबीन कर रहे हैं।