हरिद्वार जा रही बस बेकाबू होकर सड़क पर पलटी, दो की मौके पर मौत; 12 जख्मी

चंबा-ऋषिकेश हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। हरिद्वार जा रही बस बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में दो की मौके पर ही मौत हो गई और कई जख्मी बताए जा रहे हैं।

आज सुबह चंबा-ऋषिकेश हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। घुट्टी घनसाली से हरिद्वार जा रही बिश्वानाथ सेवा की बस खाड़ी के नागनी के पास सड़क पर पलट अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य यात्री घायल हुए। बस में लगभग 22 लोग सवार थे।

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और SDRF टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार, बस खाड़ी से 12 किमी पहले तीव्र मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी और क्रैश बैरियर से टकराकर पलटी।