Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केंद्र ने SC में ऐसा क्या कहा, उत्तराखंड की 21 बिजली परियोजनाओं पर छा गया संकट

Gaurav Kala देहरादून
share

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी पर बांध नहीं बनाए जाएंगे। इसके बाद अब उत्तराखंड की 21 बिजली परियोजनाओं पर संकट छा गया है।

केंद्र ने SC में ऐसा क्या कहा, उत्तराखंड की 21 बिजली परियोजनाओं पर छा गया संकट

जल विद्युत परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के ताजा रुख से उत्तराखंड में प्रस्तावित 21 प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा है कि अलकनंदा और भागीरथी पर अब नई परियोजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। ये प्रस्तावित 21 प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते तो 2,134 मेगावाट बिजली उत्पादन होता जो प्रदेश के साथ देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करते।

अलकनंदा-भागीरथी पर बनने वाली 21 परियोजनाओं की प्रक्रिया करीब डेढ़ दशक से चल रही थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय में लंबित थीं। इन सभी परियोजनाओं की डीपीआर और फॉरेस्ट क्लीयरेंस समेत अन्य प्रक्रियाओं में अब तक कुल 300 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसमें 100 करोड़ उत्तराखंड सरकार ने खर्च किए हैं, जबकि शेष 200 करोड़ के करीब प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ही केंद्र सरकार के उपक्रम खर्च कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें:भोजशाला मामले में SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, जुम्मे की नमाज पर भी दिया बड़ा अपडेट

केंद्र को 1066 मेगावाट बिजली का नुकसान: नई परियोजनाओं पर रोक से खुद केंद्र को 1066 मेगावाट बिजली की क्षति होगी। एनएचपीसी-एनटीपीसी को पांच बिजली प्रोजेक्ट पर काम करना था। वहीं, यूजेवीएनएल के सात प्रोजेक्ट से 666.5 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को मिलनी थी। नौ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियों को बनाने थे। इससे 402.10 मेगावाट बिजली मिलनी थी। केंद्र और निजी कंपनियों के बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को अलग से 12 प्रतिशत फ्री बिजली मिलनी थी।

मांग और उत्पादन में अंतर: प्रदेश की मांग और उत्पादन में बड़ा अंतर है। मौजूदा मांग 60 मिलियन यूनिट पहुंच गई है। राज्य का अपना उत्पादन करीब 15 मिलियन यूनिट ही है। शेष मांग पूरी करने के लिए उत्तराखंड को सेंटर पूल, एनर्जी बैंकिंग और एक्सचेंज की बिजली पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी से नाबालिग लड़की को अगवा कर उत्तराखंड लेजाकर गैंगरेप, लावारिस छोड़कर फरार

इन परियोजनाओं से होना था बिजली का उत्पादन

भिलंगना 2सी 21 मेगावाट, बावला-नंद प्रयाग से 300, देवसारी से 252, नंदप्रयाग लंगासू-100, भिलंगना 2ए से 24, भिलंगना 2बी से 24, मलखेत से 24.3, देवली-13, काली गंगा-5, कोट बूढ़ा केदार से 6, लता तपोवन से 171, भ्यूंदार गंगा से 24.3, खिराओगंगा-4, अलकनंदा-300, कोटलीभेल वन ए से 195, कोटलीभेल 1बी से 320, तमकलता से 190, झलककोटी-12.5, उर्गम-2 से 7.5, झेलम तमक-128, स्वारीगाड़-2

प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि केंद्र के ताजा रुख के बाद आगे की योजना उसी हिसाब से होगी। नए सिरे से अध्ययन किया जाएगा। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अब नए विकल्पों पर विचार करेंगे। गंगा के अलावा दूसरी नदियों, जहां पर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना है, उन पर विचार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से उत्तराखंड में भी मुश्किल; 3 दिन सप्लाई ठप

आर्थिक नुकसान

अलकनंदा-भागीरथी पर नई बिजली परियोजनाएं नहीं बनाए जाने के इस फैसले को विशेषज्ञों ने उत्तराखंड ही नहीं, देश के लिहाज से भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व जीएम-ऊर्जा निगम राजेंद्र प्रसाद जमलोकी ने बताया कि ऊर्जा प्रदेश अपनी ही बिजली की मांग पूरी नहीं कर पा रहा। इससे केंद्र सरकार पर ही अतिरिक्त भार बढ़ रहा है।

आपूर्ति का संकट

इलेक्ट्रिक वाहन-उपकरणों की बढ़ती मांग के बीच बढ़ती खपत से राज्य की बिजली की मांग बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए हर साल आठ हजार करोड़ से अधिक बिजली खरीद पर खर्च हो रहे। नई परियोजनाओं से प्रदेश न केवल अपनी मांग पूरी करता, देशभर की जरूरतों को पूरा करता। सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी चाहिए।

रिपोर्ट- रवि बीएस नेगी

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Supreme Court Uttarakhand Government

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।