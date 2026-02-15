किस प्रकार का अनाज खा रहे, स्मार्ट फोन चलाते हो? अप्रैल से शुरू जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल
अप्रैल से शुरू होने जा रही जगणना में देश की आबादी की गणना तो होगी ही साथ ही लोगों के जीवन स्तर का भी आकलन होना है। पहली बार अनाज की खपत से लेकर स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े सवालों को भी जनगणना में शामिल किया जा रहा है।
Census Key Questions: अप्रैल से शुरू होने जा रही राष्ट्रीय जनगणना इस बार कई मायनों में अलग और विस्तृत होने जा रही है। आबादी की गणना के साथ-साथ अब लोगों के जीवन स्तर, डिजिटल पहुंच से लेकर खाने से जुड़ी जानकारी भी एकत्र की जाएगी। यानी सर्वेयर जब आपके घर पहुंचेंगे तो केवल परिवार के सदस्यों की संख्या नहीं पूछेंगे, बल्कि यह भी जानना चाहेंगे कि आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं या नहीं, स्मार्ट फोन है या नहीं, और किस प्रकार का अनाज मुख्य रूप से खाते हैं।
उत्तराखंड में सरकार और जनगणना निदेशालय ने इस महाअभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस बार जनगणना फॉर्म में कुछ नए सवाल जोड़े गए हैं, जो बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। डिजिटल इंडिया और बदलती जीवनशैली के दौर में यह जानना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कितने परिवार इंटरनेट से जुड़े हैं, कितनों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है और किस तरह की खाद्य आदतें हैं। इन सूचनाओं के आधार पर भविष्य की नीतियों और योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
25 अप्रैल से 24 मई तक भवन गणना
राज्य में 25 अप्रैल से 24 मई तक भवन गणना का कार्य प्रस्तावित है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस समयावधि पर सहमति बनी है। जल्द ही इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। भवन गणना के दौरान प्रत्येक मकान, उसके उपयोग, निर्माण की स्थिति और उसमें रहने वाले परिवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह चरण आगे होने वाली जनसंख्या गणना की आधारशिला माना जाता है।
नागरिकों को स्वगणना का भी विकल्प
इसके अलावा नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी दिया जा रहा है। 9 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच लोग निर्धारित पोर्टल पर स्वयं अपनी और अपने भवन से जुड़ी जानकारी भर सकेंगे। इससे प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि जिन लोगों द्वारा स्वगणना नहीं की जाएगी, उनके यहां निर्धारित अवधि में गणनाकर्मी पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगे।
अधिकारी क्या कह रहे
निदेशक जनगणना ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार अनाज की खपत, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन से जुड़े प्रश्न पहली बार शामिल किए गए हैं। उनका कहना है कि ये सवाल केवल आंकड़े जुटाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के बदलते स्वरूप को समझने के लिए अहम हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और खाद्य सुरक्षा से संबंधित नीतियों के निर्माण में ये आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
