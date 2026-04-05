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जनगणना के लिए 32 हजार हिस्सों में बंटेगा उत्तराखंड, पूछे जाएंगे 33 सवाल

Apr 05, 2026 03:50 pm ISTGaurav Kala देहरादून, मुख्य संवाददाता, हिन्दुस्तान
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जिन कर्मचारियों की तैनाती जनगणना के कार्यों के लिए की गई है उनके प्रशिक्षण का काम सोमवार छह अप्रैल से शुरू होगा। राज्य में प्रत्येक 800 की आबादी या 200 घरों का एक ब्लॉक बनाया गया है। 30 हजार कर्मचारियों को भी तैनात किया जा रहा है।

जनगणना के लिए 32 हजार हिस्सों में बंटेगा उत्तराखंड, पूछे जाएंगे 33 सवाल

जनगणना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उत्तराखंड को 32 हजार हिस्सों में बांटा गया है। इसके तहत राज्य में प्रत्येक 800 की आबादी या 200 घरों का एक ब्लॉक बनाया गया है। जनगणना के लिए कुल 30 हजार कर्मचारियों को भी तैनात किया जा रहा है।

राज्य में 10 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है। इसके तहत लोग जनगणना विभाग के पोर्टल पर 25 अप्रैल तक स्वगणना करा सकते हैं। उसके बाद 25 अप्रैल से 24 मई तक राज्यभर में भवन गणना का काम किया जाएगा। भवन गणना के लिए जनगणना निदेशालय की ओर से तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना के लिए प्रदेश को 32 हजार हिस्सों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि एक राजस्व ग्राम को एक ब्लॉक के रूप में चिह्नित किया गया है। चाहे वहां एक या दो लोग भी रहते हों। यदि राजस्व ग्राम की आबादी 800 से अधिक है तो वहां पर दो ब्लॉक बनाए गए हैं।

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कल से ट्रेनिंग

जिन कर्मचारियों की तैनाती जनगणना के कार्यों के लिए की गई है उनके प्रशिक्षण का काम सोमवार छह अप्रैल से शुरू होगा। जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना के लिए कर्मचारियों को तीन-तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए राज्यभर में कुल 239 तहसील व अन्य सरकारी भवनों को चिह्नित किया गया है।

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पूछे जाने हैं 33 सवाल

राज्य में 25 अप्रैल से 24 मई तक भवन गणना का काम होना है। इस दौरान आम लोगों से 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिन्हें पांच श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें मकान, उसकी बनावट, परिवार और मुखिया की जानकारी, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं, संपत्ति व वाहन, खान-पान और संचार माध्यम आदि की जानकारी मांगी जाएगी। इससे पहले 10 से 24 अप्लै के बीच लोग खुद भी जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने संबंध में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जनगणना निदेशालय का कहना है कि लोगों के डेटा को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।

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जनगणना में प्रवासियों को गांवों से जोड़ने का संकल्प

‘अपनी गणना-अपने गांव’ अभियान के तहत हुई बैठक में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के अस्तित्व और राजनीतिक भविष्य पर चर्चा हुई। इस दौरान गांवों का अस्तित्व बचाने के लिए 2027 की जनगणना में प्रवासियों को गांवों से जोड़ने का संकल्प लिया गया। शनिवार को प्रेस क्लब में डॉ. आरपी रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिंता जताई गई कि यदि पलायन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की जनसंख्या इसी तरह घटती रही तो आगामी परिसीमन में पहाड़ की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी।

आंकड़ों के अनुसार, यदि 2027 की जनसंख्या को आधार बनाया गया तो नौ पर्वतीय जिलों की विधानसभा सीटें घटकर मात्र 39 रह सकती हैं, जबकि चार मैदानी जिलों की सीटें बढ़कर 66 तक पहुंच सकती हैं। वक्ताओं ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़े नहीं, बल्कि बजट आवंटन और विकास योजनाओं का आधार है। बताया गया कि लगभग पांच से छह लाख प्रवासियों को उनके मूल गांवों की जनगणना से जोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को बचाया जा सकता है। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और प्रवासियों से संवाद स्थापित करने को एक संयोजक मंडल का गठन भी किया गया।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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