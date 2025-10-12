Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़CDS Anil Chauhan big warning india to stay alert from china and nepal border

हमें अलर्ट रहने की जरूरत, उत्तराखंड पहुंचे CDS अनिल चौहान ने चीन पर क्यों दी वार्निंग

उत्तराखंड दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान ने देहरादून में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चीन और नेपाल सीमाएं भले ही शांत है, लेकिन हमे अलर्ट रहने की जरूरत है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 07:17 AM
share Share
Follow Us on
हमें अलर्ट रहने की जरूरत, उत्तराखंड पहुंचे CDS अनिल चौहान ने चीन पर क्यों दी वार्निंग

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन और नेपाल सीमा पर चौकस रहने की जरूरत है। उत्तराखंड सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमा को लेकर मतभेद समय-समय पर उभरते रहे हैं। लिहाजा, हमें चौकन्ना और सावधान रहना होगा।

सीडीएस ने उक्त बातें शनिवार को दून में उत्तराखंड सब एरिया की ओर से आयोजित देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली में कही। रैली के दौरान सीडीएस ने वीर नारियों और दिव्यांग पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगी है। हम कई बार भूल जाते हैं कि उत्तराखंड एक फ्रंट लाइन स्टेट है।

ये भी पढ़ें:चीन पर 100% टैरिफ से भारत को बंपर लाभ, US बाजार में बढ़ेगी धमक;एक्सपर्ट्स की राय

सीडीएस ने कहा कि उत्तराखंड की करीब 350 किलोमीटर सीमा चीन और 275 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगती है। फिलहाल सीमावर्ती इलाके सुरक्षित हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सीमा पर मतभेद भी हैं। जनरल चौहान ने कहा-‘उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेहबान हैं आंखें..।’

उन्होंने कहा कि ये आंखें सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग हैं, विशेषकर पूर्व सैनिकों की हैं। उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया। पौराणिक समय में ऋषि-मुनियों की सुरक्षा हो या विदेशी आक्रांताओं से युद्ध सीमावर्ती लोग सदैव देश के लिए खड़े रहे। यह सिलसिला आज भी चल रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीर भूमि के रूप में भी जाना जाता है।

Cds Indian Army India China Border अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।