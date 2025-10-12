हमें अलर्ट रहने की जरूरत, उत्तराखंड पहुंचे CDS अनिल चौहान ने चीन पर क्यों दी वार्निंग

उत्तराखंड दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान ने देहरादून में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चीन और नेपाल सीमाएं भले ही शांत है, लेकिन हमे अलर्ट रहने की जरूरत है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन और नेपाल सीमा पर चौकस रहने की जरूरत है। उत्तराखंड सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमा को लेकर मतभेद समय-समय पर उभरते रहे हैं। लिहाजा, हमें चौकन्ना और सावधान रहना होगा।

सीडीएस ने उक्त बातें शनिवार को दून में उत्तराखंड सब एरिया की ओर से आयोजित देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली में कही। रैली के दौरान सीडीएस ने वीर नारियों और दिव्यांग पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगी है। हम कई बार भूल जाते हैं कि उत्तराखंड एक फ्रंट लाइन स्टेट है।

सीडीएस ने कहा कि उत्तराखंड की करीब 350 किलोमीटर सीमा चीन और 275 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगती है। फिलहाल सीमावर्ती इलाके सुरक्षित हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सीमा पर मतभेद भी हैं। जनरल चौहान ने कहा-‘उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेहबान हैं आंखें..।’