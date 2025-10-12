70 प्लस वाले पूर्व सैनिकों को दवा की होम डिलीवरी, बनेगा हाई-टेक वेलनेस सेंटर: CDS अनिल चौहान

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि 70 से अधिक की उम्र वाले पूर्व सैनिकों को दवा की होम डिलीवरी दी जाएगी। देहरादून में हाई-टेक वेलनेस सेंटर खोला जाएगा।

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने देहरादून में कहा कि एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ईसीएचएस के जरिये 70 से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों को दवा की होम डिलीवरी मिलेगी। इसके अलावा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीमावर्ती राज्यों में सेना को-ऑपरेटिव सोसायटी से खाद्य पदार्थ एकत्रित करती है। इससे उत्तराखंड समेत सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ होता है।

शनिवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सब एरिया ने जसवंत सिंह मैदान गढ़ी कैंट में इसका आयोजन किया। इस दौरान सीडीएस ने बताया कि देहरादून मिलिट्री स्टेशन में इंटीग्रेटेड वेटरंस वेलनेस एंड सर्विस सेंटर बनाया जाएगा। यह पूरी तरह से तकनीक आधारित और पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए समर्पित होगा।

उन्होंने कहा कि सेना का एक्स सर्विसमैन विभाग भी है, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बोले, सरकार सेवारत और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए तत्पर है। इस माैके पर जीओसी-इन सी सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, जीओसी-उत्तर भारत एरिया लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा, जीओसी-उत्तराखंड सब एरिया मेजर जनरल एमपीएस गिल, वॉर वूंडेड फाउंडेशन अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) असित मिस्त्री, ब्रिगेडियर (सेनि) हरचरण सिंह मौजूद रहे।

विकासनगर-रायवाला में ईसीएचएस की मंजूरी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यह भी बताया कि रायवाला, विकासनगर और पौड़ी में ईसीएचएस की स्वीकृति मिल गई है। जबकि, चंपावत और क्लेमनटाउन में पॉलीक्लीनिक को रिसेट करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया से इस परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने का विश्वास जताया।

पूर्व सैनिक राष्ट्र की संपत्ति: राज्यपाल राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्र की संपत्ति हैं। उन्होंने उत्तराखंड के सैनिक, पूर्व सैनिकों के साहस, देशभक्ति और समर्पण को भी सलाम किया। राज्यपाल ने कहा कि ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से ही भारत विश्वगुरु बनेगा। राज्यपाल ने आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। धराली आपदा में 14 राजपूताना राइफल्स के शहीद जवानों को याद किया।