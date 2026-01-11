मरने के बाद हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए, 4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा किसान ने की आत्महत्या

संक्षेप: हल्द्वानी के काशीपुर निवासी किसान सुखवंत ने चार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा सुसाइ़ड कर लिया। सुसाइड से पहले शनिवार दोपहर को फेसबुक पर लाइव आए और 4:54 मिनट का वीडियो बनाया।

हल्द्वानी के काशीपुर निवासी किसान सुखवंत ने चार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा सुसाइ़ड कर लिया। सुसाइड से पहले शनिवार दोपहर को फेसबुक पर लाइव आए और 4:54 मिनट का वीडियो बनाया। इसमें जमीन के नाम पर खुद के साथ हुई धोखाधड़ी की आपबीती सुनाई और 27 प्रॉपर्टी डीलरों के अलावा तीन पुलिस के अधिकारियों को जान देने का जिम्मेदार बताया। इसके बाद देर रात होटल के कमरे में खुद को गोली मार ली। लाइव वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है।

फेसबुक पर सुखवंत ने कहा ‘मैं एक किसान हूं। मेरी पत्नी और बेटे ने हाईकोर्ट में आत्महत्या कर ली है। मुझे जमीन कुछ और दिखाई गई और दी गई दूसरी। मेरे साथ चार करोड़ का फ्रॉड हुआ है। गिरोह ने तीन करोड़ नकद और एक करोड़ खाते में लिए। थाना आईटीआई गए लेकिन यहां प्रभारी ने मेरे साथ गाली-गलौज की। यह भी आरोप लगाया कि गिरोह ने 30 लाख रुपये पुलिसवालों को दिए हैं। जिस कारण उनकी सुनवाई नहीं हो रही। शिकायती पत्र आईटीआई थाना, पैगा चौकी और पुलिस के उच्चाधिकारियों को दिए लेकिन किसी ने नहीं सुना। चार महीने तक हमारा उत्पीड़न किया गया। मरने के बाद हमारी सीबीआई जांच करवानी है’।

‘हम तीनों के शरीर के अंग बेचकर पुलिसवालों को पैसे दे देना’ सुखवंत ने वीडियो में आगे कहा कि उनके और पत्नी-बच्चों के शरीर के अंग बेचकर जो पैसे मिलें, उसे पुलिसवालों को दे दिया जाए। ताकि इनकी बीवी-बच्चे ऐश कर सकें। क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं। हमें झूठा करार दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। इन सबकी जमानत नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट कहीं से बेल नहीं मिलनी चाहिए। इन्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेजना चाहिए। मेरी दुनिया से यही विनती है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ न हो। वीडियो में कहा कि पुलिस भ्रष्ट है, पैसे के पीछे भागते हैं सब। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी हम तीनों को मौत के बाद शांति मिलेगी।

...तो नैनीताल जाकर सुसाइड करने की थी योजना सुखवंत की पत्नी प्रदीप कौर और बेटे गुरुसहेज का उपचार एसटीएच में किया गया। वह पूरी तरह ठीक हैं। लेकिन मौत से पहले फेसबुक पर आकर सुखवंत ने तीनों के सुसाइड करने की बात कही। इसका सीधा मतलब है कि तीनों जान देने वाले थे। इसके लिए वह हाईकोर्ट नैनीताल जा रहे थे। लेकिन एकाएक वह गौलापार आए और यहां होटल में सुखवंत ने आत्महत्या की। आशंका है कि रात को जब सुखवंत ने पत्नी के सिर पर वार किया तो शायद उसे जान से मारने का इरादा था। लेकिन इससे पहले ही पत्नी और बेटा बाहर चले गए थे।