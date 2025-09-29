AIIMS ऋषिकेश में करोड़ों का घोटाला, CBI ने पूर्व निदेशक समेत तीन पर किया मुकदमा

एम्स ऋषिकेश में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सीसीयू के लिए 8 करोड़ के 16 बेड लगाए जाने थे, लेकिन मरीजों को लाभ नहीं मिल पाया। सीबीआई ने तीन पर मुकदमा किया है।

2017 का प्रकरण आरोप है कि पांच दिसंबर 2017 को जारी टेंडर के तहत दिल्ली की कंपनी एमएस प्रो मेडिक डिवाइसेस को ठेका दिया गया। कंपनी ने 2019-2020 में दो किस्तों में सामान की आपूर्ति की। काम के एवज में एम्स ने 8.08 करोड़ का भुगतान किया। इतनी रकम खर्च करने के बावजूद यह यूनिट एक दिन भी नहीं चली।