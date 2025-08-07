पहाड़ से कैसे आया मलबा? बारिश ही नहीं ये थी उत्तरकाशी आपदा की वजह, एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा

उत्तराखंड के धाराली गांव में आई तबाही को लेकर एक्सपर्ट्स ने बड़ा दावा किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आपदा के लिए सिर्फ भारी बारिश जिम्मेदार नहीं है। हिमनदीय भूस्खलन की वजह से अचानक 36 करोड़ घन मीटर मलबे नदी के जरिए गांव तक पहुंचा।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में मंगलवार को आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ बारिश का बादल फटने तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयावह घटना थी, जिसने पलक झपकते ही गांव को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहाड़ों में ऊंचाई पर हुए विशाल हिमनदीय तलछटी भूस्खलन ने इस आपदा को जन्म दिया।

लाखों स्विमिंग पूल जितना मलबा, सेकेंडों में तबाही एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सैटेलाइट डेटा और जमीन के विश्लेषण से पता चलता है कि करीब 36 करोड़ क्यूबिक मीटर मलबा एक साथ गांव पर टूट पड़ा। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि लगभग 1.4 लाख ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल जितना कीचड़, चट्टानें और हिमनदीय मलबा तेज रफ्तार से धाराली की ओर बढ़ा। इस प्रलयंकारी लहर ने गांव को कोई मौका नहीं दिया। खीर गंगा नदी के रास्ते यह मलबा कुछ ही सेकेंडों में गांव तक पहुंचा, जिसने 20 से ज्यादा इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया और पांच लोगों की जान ले ली।

'यह सामान्य बारिश नहीं थी' भूटान के पुनत्सांगछु-I हाइडल प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट इमरान खान ने सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन कर बताया, 'यह कोई सामान्य बादल फटने की घटना नहीं थी। करीब 7 किमी ऊपर, 6,700 मीटर की ऊंचाई पर अस्थिर हिमनदीय तलछट का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे आया। भारी बारिश ने शायद इसे ट्रिगर किया, लेकिन यह आपदा पहले से ही इंतजार में थी।' इस तलछट का क्षेत्र 1.1 वर्ग किमी से ज्यादा था, जिसकी मोटाई लगभग 300 मीटर थी। यह एक 'हैंगिंग ट्रफ' में स्थित थी, एक ऐसी भूवैज्ञानिक संरचना, जो स्वाभाविक रूप से अस्थिर होती है।

खीर गंगा नदी ने बढ़ाई तबाही की रफ्तार खीर गंगा नदी का तीव्र ढलान, संकरी घाटियां और पहले से कटी-फटी राहों ने मलबे को और तेजी से नीचे लाने में मदद की। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस नदी का ढाल इतना तीव्र था कि मलबा 6-7 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से बहा। दून यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी राजीव सरन अहलूवालिया बताते हैं, "अगर रफ्तार दोगुनी हो जाए, तो मलबे की विनाशकारी क्षमता 64 गुना बढ़ जाती है।" इसका मतलब है कि इस मलबे ने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया।