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केदारनाथ में 'कैरी मी बैक' कैंपेन बना जन आंदोलन, श्रद्धालु खुद बदल रहे धाम की तस्वीर

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रप्रयाग
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केदारनाथ में ‘कैरी मी बैक’ अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। धाम को स्वच्छ रखने की इस पहल में अब श्रद्धालु भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। धाम से अब तक 2 टन कचरा गौरीकुंड लाया जा चुका है।

केदारनाथ में 'कैरी मी बैक' कैंपेन बना जन आंदोलन, श्रद्धालु खुद बदल रहे धाम की तस्वीर

केदारनाथ धाम में हर रोज बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। चारधाम यात्रा के सभी पड़ावों में सबसे अधिक भीड़ बाबा केदार के दर पर ही है। बड़ी संख्या में आ रहे लोगों के साथ धाम में कचरा संकट भी पैदा हो रहा है। कचरे के निपटान के लिए शुरू किया गया 'कैरी मी बैक' अभियान अब जन आंदोलन बनता जा रहा है। श्रद्धालु खुद धाम की तस्वीर बदल रहे हैं। केदारनाथ धाम से अब तक 2 टन कचरा गौरीकुंड लाया जा चुका है।

हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण और केदारनाथ धाम को स्वच्छ, सुंदर एवं कचरा-मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संचालित कैरी मी बैक अभियान को श्रद्धालुओं एवं जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।

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जनभागीदारी से स्वच्छ हो रहा केदारधाम

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान में अब तक श्रद्धालुओं और स्वयंसेवकों के सहयोग से करीब दो टन कचरा केदारनाथ धाम से गौरीकुंड लाया गया है। नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन तथा सुलभ इंटरनेशनल की संयुक्त पहल से संचालित यह अभियान जनभागीदारी आधारित स्वच्छता प्रबंधन का बेहतर उदाहरण बन रहा है। अभियान में श्रद्धालुओं को अपने साथ लाए गए प्लास्टिक, पानी की खाली बोतलें, खाद्य सामग्री के रैपर और अन्य गैर-जैविक कचरे को धाम में छोड़ने के बजाय वापस नीचे लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में तैनात कार्मिकों एवं स्वयंसेवकों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मुहिम से जुड़ रहे हैं।

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प्रशासन की अपील

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ धाम की स्वच्छता और हिमालयी पारिस्थितिकी का संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अभियान में श्रद्धालुओं की बढ़ती भागीदारी से अभी तक दो टन कचरे का धाम से नीचे लाया गया है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि केदारनाथ धाम की स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन का दायित्व नहीं, बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कैरी मी बैक अभियान ने लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ जनभागीदारी आधारित कचरा प्रबंधन का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है।

आपदा प्रबंधन को लेकर मंथन

इस बीच आपातकालीन संचार व्यवस्था को अत्याधुनिक और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की ब्रॉडबैंड जन सुरक्षा एवं आपदा राहत (बीबी-पीपीडीआर) पायलट परियोजना में जनपद रुद्रप्रयाग में परीक्षण शुरू हो गया है। परियोजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में उच्चस्तरीय परिचर्चा भी आयोजित की गई है।

परियोजना के शुभारंभ में पुलिस महानिरीक्षक एवं राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार वीके, जिलाधिकारी विशाल मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर के मार्गदर्शन में चर्चा की गई। जिसमें संचार, योजना एवं निर्माण विभाग, दूरसंचार विभाग भारत सरकार, राजस्व, पुलिस, अग्निशमन, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, डीडीआरएफ, स्वास्थ्य, वन, विद्युत, लोक निर्माण, परिवहन, आपूर्ति एवं सूचना विभाग सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे। जबकि इसके बाद राजस्व चौकी पुनाड़ में 10 दिवसीय परीक्षण किया जा रहा है।

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परीक्षण दो चरणों में होगा

पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण के पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर ने बताया कि परियोजना का मैदानी परीक्षण दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 16 जून से 20 जून 2026 तक वोडाफोन-आइडिया तथा द्वितीय चरण में 22 जून से 26 जून 2026 तक रिलायंस जियो द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

पुलिस महानिरीक्षक कृष्ण कुमार वीके ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इस महत्वपूर्ण पायलट परियोजना में रुद्रप्रयाग का चयन किया जाना बड़ी उपलब्धि है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना आपदा राहत कार्यों में एक गेमचेंजर सिद्ध होगी। पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने कई जानकारियां दीं।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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