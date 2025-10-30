देहरादून में आग का गोला बनी कार, जलती गाड़ी को 1 KM तक दौड़ाता रहा ड्राइवर; रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

संक्षेप: देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पराली ले जा रहे वाहन में अचानक आग लग गई। गाड़ी जलती रही और ड्राइवर एक किलोमीटर तक वाहन को दौड़ाता रहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

देहरादून के कालसी-चकराता मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जजरेड से लगभग एक किलोमीटर आगे एक पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई। वाहन पराली से भरी थी। पिकअप में सवार चालक संजू और परिचालक राहुल ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने की कोशिश करते रहे। आग कंट्रोल न होने पर चालक ने पिकअप जो आग की लपटों में घिरा हुआ था, उसे लगभग एक किलोमीटर आगे तक ले जाकर आग बुझाने की उचित जगह पर पहुंचाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

दोनों युवक आग बुझाने का प्रयास करते रहे, ताकि आसपास के क्षेत्र और जान-माल को बचाया जा सके। हालांकि, जब तक फायर सर्विस और पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक वाहन जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। चौकी साहिया के प्रभारी नीरज कठैत ने बताया कि वाहन में सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं और कोई अनहोनी नहीं हुई।

यह पिकअप वाहन विकासनगर से पराली लेकर एक गांव की ओर जा रहा था। जजरेड से सहिया की ओर चलते हुए पीछे से पराली में अचानक आग लग गई, जो तेजी से बढ़ गई। पुलिस और फायर सर्विस की टीम की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई।