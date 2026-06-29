उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कार खाई में गिरी, 4 की मौत; हरिद्वार बस-पिकअप टक्कर में 3 की गई जान
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कार के खाई में गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि हरिद्वार में रोडवेज बस और पिकअप की टक्कर में तीन लोगों की जान चली गई। वहीं, हल्द्वानी में कथित तौर पर नशे में धुत कार चालक ने चार राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार को एक कार के खाई में गिरने से वाहन में सवार चार लोगों की मौत हो गयी और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे उस समय हुई, जब कार में सवार लोग लमगड़ा से चायखान जा रहे थे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से भी एक्सीडेंट में 3 लोगों के मौत होने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि रास्ते में कनरा गांव के समीप कार चालक का वाहन पर से अचानक नियंत्रण खो गया और कार खाई में जा गिरी। उन्होंने बताया कि हादसे के समय कार में छह लोग सवार थे, जिनमें से चार की मौत हो गयी और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से भी एक्सीडेंट में तीन लोगों के मरने की दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां के श्यामपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह दुर्घटना 4.2 फ्लाईओवर के पास उस समय हुयी, जब उत्तराखंड परिवहन की टनकपुर डिपो की यात्री बस विपरीत दिशा से आ रहे एक पिकअप वाहन से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।
उत्तराखंड में नैनीताल जिले से भी हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के हल्द्वानी शहर में कथित रूप से नशे में धुत एक व्यक्ति ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए एक के बाद एक चार राहगीरों को टक्कर मारकर घायल कर दिया जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर है। घटना से गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लेते हुए उसकी कार को जब्त कर लिया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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