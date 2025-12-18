नैनीताल में गहरी खाई में गिरी कार, कैंची धाम जा रहे 3 लोगों की मौत
उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक हादसा सामने है। यहां के कैंची धाम जा रही एक कार गहरी खाई में गिर गई। गहरी खाई में गिरने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई।
उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कैंची धाम जा रही एक कार गहरी खाई में गिर गई। गहरी खाई में गिरने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसे के समय कार में 7 लोग सवार थे। सभी कैंची धाम जा रहे थे। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में चार अन्य लोग घायल हुए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
इसम मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा नैनीताल जिले के लोहाली इलाके में हुआ। हादसे की सूचना एसडीआरएफ को मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू कर दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। एसडीआरएफ ने बताया कि कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी।
एसडीआरएफ के एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि 3 दिसंबर, 2024 को एसडीआरएफ को एक स्थानीय से सूचना मिली कि लोहाली इलाके के पास एक ट्रक खाई में गिर गया है, जिसके लिए बचाव के लिए एसडीआरएफ टीम की जरूरत है। इस सूचना पर, एसडीआरएफ टीम चीफ कांस्टेबल नवीन कुंवर के नेतृत्व में बचाव उपकरणों के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई।
बयान में आगे कहा गया है कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए, लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरे वाहन तक पहुंची और 3 घायलों को स्ट्रेचर पर मुख्य सड़क पर लाया गया और अच्छे इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया।
