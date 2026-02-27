दिल्ली से उत्तराखंड लौट रही बारातियों की कार खाई में गिरी, 11 महीने के मासूम की माता-पिता समेत मौत
दिल्ली से उत्तराखंड लौट रही बारातियों की कार खाई में गिरी। हादसे में 11 महीने के मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मासूम के माता-पिता के भी शामिल थे।
दिल्ली से अल्मोड़ा के गांव में आई बारातियों की कार लौटते समय अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गुरुवार को हादसे में 11 माह के मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि पांच लोग घायल हैं। घायलों में मृतक मासूम के माता-पिता भी शामिल हैं।
सोमेश्वर थाना पुलिस के अनुसार, बुधवार को ताकुला ब्लॉक के झिझाड़ गांव निवासी हरीश राम की बेटी की शादी थी। बारात दिल्ली के उत्तम नगर से आई थी। बारात में दो बसें और चार कार शामिल थीं। दूल्हा पक्ष के लोग भी मूलरूप से अल्मोड़ा के ईसलना गांव निवासी हैं और लंबे वक्त से दिल्ली में रहते हैं। शादी समारोह खत्म होने के बाद गुरुवार को बारात दिल्ली लौटी रही थी। बसौली से करीब दो किमी दूर चुराड़ी बैंड के पास दिल्ली नंबर की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई।
हादसे में तीन की मौत
हादसे की सूचना पर पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 44 वर्षीय मंजू देवी पत्नी गोपाल राम निवासी कांडे ताकुला, 50 वर्षीय दिनेश राम पुत्र तिल राम निवासी झिझाड़ ताकुला और 11 माह के मासूम रिहान को मृत घोषित कर दिया। जबकि रिहान की मां 23 वर्षीय जया पत्नी और उसके पिता महेश निवासी थपलिया घायल हैं। कांडे गांव निवासी वाहन चालक गोपाल राम, संजय और अर्जुन निवासी फतेहपुर बेरी साउथ दिल्ली भी घायल हैं। एसएसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने बताया कि हादसों के कारणों की जांच की जा रही है।
महिलाओं ने शीशे तोड़ जान बचाई
बसौली में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के घायलों के लिए महिलाएं और ग्रामीण देवदूत बनकर पहुंचे। महिलाओं ने कार के शीशे तोड़ घायलों को निकाला। पुलिस और एनडीआरएफ के साथ ग्रामीण घायलों को रेस्क्यू कर मुख्य सड़क तक ले आए थे।
गुरुवार शाम, बसौली में हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। हादसे का पता लगते ही ग्रामीण कार की तरफ दौड़े। कार के शीशे तोड़ और आसपास की झाड़ियों को हटाकर घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया। इसके बाद अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। बमुश्किल कार के अंदर के घायलों को बाहर निकाला। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश सिंह बिष्ट ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि तब तक ग्रामीण और टीमें घायलों को मुख्य सड़क तक लाए। इसके बाद सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज चला।
अगले माह था रिहान का पहला जन्मदिन
बसोली में हुए हादसे में 11 माह के मासूम रिहान की मौत से हर कोई स्तब्ध है। रिहान का अगले माह ही पहला जन्मदिन आने वाला था। पूरा परिवार उसके पहले जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित था, लेकिन उसके इस तरह मौत के ग्रास में समा जाने से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। खुशियों की जगह मातम छाया हुआ है।
इन लोगों ने किया घायलों का रेस्क्यू
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह बिष्ट, चंदन सिंह बिष्ट, रमेश बिष्ट, गोविंद बिष्ट, सूरज नेगी, दीप नेगी, मोहन बिष्ट, दीप बिष्ट, पान सिंह बिष्ट, दीवान सिंह, चंद्रा बिष्ट, रेखा बिष्ट, प्रेमा बिष्ट, विमला बिष्ट आदि रहीं। वहीं, पीएचसी ताकुला में डॉ कमलेश जोशी, डॉ आकांक्षा भट्ट, डॉ शिवानी रावत, डॉ एनसी जोशी, प्रेमा बिष्ट, पूनम भाकुनी और सुमित ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
