उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर के बाद कार और बाइक बनी आग का गोला, 2 की मौत; VIDEO
सितारगंज-खटीमा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ओवरस्पीड में एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन आग का गोला बन गए। घटना का वीडियो भी आया है।
उत्तराखंड के सितारगंज-खटीमा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को कार व बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। घटना ग्राम बिडौरा मझोला के पास हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां धू-धूकर जलने लगीं। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियां ओवरस्पीड में थीं।
जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों व राहगीरों की मदद से घायलों को 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय सितारगंज लाया गया। जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। जबकि दूसरे ने अस्पताल में ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में कार व बाइक धू-धू कर जल गये। इस दौरान तेज आवाजें आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टैक्सी कार सीएनजी से संचालित थी।
हादसा कैसे हुआ
शुक्रवार की सुबह करीब 8.30 बजे बिडोरा मझोला बाजार में तेज रफ्तार टैक्सी कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। सितारगंज से खटीमा को जा रही बाइक खटीमा से सितारगंज को आ रही कार के नीचे घुस गयी। इस दौरान बाइक सवार दोनों युवक छिकटकर सड़क पर गिर पड़े। इतने में कार में आग लग गयी। आग की लपटों में कार के साथ बाइक भी जलकर राख हो गयी। कार में आग लगने के दौरान तेज पटाखे की आवाज भी आ रही थी। बताया जा रहा है कि कार में सीएनजी गैस थी। पुलिस व फायर ब्रिगेड वाहन पहुंचने तक दोनों वाहन जल गये।
हादसे का खौफनाक मंजर सामने आया
आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल साहस दिखाते हुए स्कूटी सवार दोनों युवकों को सड़क से हटाकर किनारे किया। और घटना की सूचना पुलिस व 108 एंबुलेंस से सितारगंज अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि दूसरे घायल ने ईलाज के दौरान करीब एक घंटे बाद दम तोड़ दिया। चिकित्साधिकारी डॉ संदीप कौर ने दोनों की मृत होने की पुष्टि की। इधर घटनास्थल नानकमत्ता कोतवाली होने के कारण नानकमत्ता पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी है।
रॉन्ग साइड ट्रक की टक्कर से जली बाइक, छात्र की मौत
एक अन्य दर्दनाक हादसा हल्द्वानी के बरेली रोड पर हुआ। गलत दिशा में आए एक बेकाबू ट्रक नेसामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे छिटककर गिरी बाइक में भीषण आग लग गई। बाइक सवार दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान एक ने दम तोड़ दिया उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया।
घटना गुरुवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार, लालकुआं वार्ड नंबर 4 निवासी 20 वर्षीय अयान खान पुत्र शमशेर खान और सिद्धार्थ सिंह पुत्र वीर सिंह कॉलेज में पढ़ते हैं। गुरुवार रात दोनों किसी काम से लालकुआं से हल्द्वानी को आ रहे थे। मोती नगर के पास हाईवे पर गलत दिशा से आए ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक में भीषण आग लग गई। हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां से गुजर रहे वनभूलपुरा निवासी रऊफ अंसारी ने पुलिस को घटना की सूचना दी और तत्काल उन्हें एसटीएच लेकर आए। उपचार के दौरान सिद्धार्थ की मौत हो गई। अयान की हालत गंभीर बनी हुई है। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है।
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