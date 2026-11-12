कैंची धाम के पास बड़ा हादसा; कार गहरी खाई में गिरी, एक की मौके पर मौत और 4 गंभीर
कैंची धाम के पास देर रात बड़ा हादसा हो गया। कार गहरी खाई में गिर गई। कार में बरेली के पांच युवक सवार थे। एक की मौके पर मौत हो गई है। जबकि चार गंभीर रूप से घायल हैं।
नैनीताल जिले में कैंची धाम के पास निगलाट में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिरकर नदी में जा समाई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही भवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद खाई में फंसे युवकों को बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब 12:45 बजे डायल 112 पर निगलाट कैंची धाम के पास एक वाहन के खाई में गिरने की सूचना मिली।
एक की मौके पर मौत
प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह मेहरा के नेतृत्व में भवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सर्च अभियान के दौरान यूपी नंबर की कार (UP25EJ-4586) गहरी खाई में नदी में गिरी मिली। वाहन में पांच लोग सवार थे। पुलिस टीम ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी पांचों को बाहर निकाला। इनमें संदीप शर्मा (मनकापुर, थाना भुता, बरेली) की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
घायलों की जानकारी
वहीं हादसे में घायल अनुज तिवारी (29) निवासी शेखपुर, थाना भुता, बरेली, सनी (23), रवि और संचित तिवारी (26) निवासी बरेली को 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली भेजा गया। घायलों में अनुज कार चला रहा था। कोतवाल प्रकाश मेहरा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौपा जाएगा। टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह मेहरा, कांस्टेबल तारा कंबोज, हरीश बिष्ट, महेश गोस्वामी और होमगार्ड राजेंद्र बिष्ट रहे।
कार-स्कूटर की टक्कर के बाद दो परिवारों में मारपीट
देहरादून सहस्रधारा रोड स्थित विश्वनाथ एन्क्लेव में कार से स्कूटर टकराने के बाद दो पड़ोसी परिवारों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की तहरीर पर रायपुर पुलिस ने क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, पहले पक्ष से जिज्ञासा मेहता ने बताया कि मंगलवार रात करीब एक बजे एक कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मारी। इसके बाद जब वे लोग पूछताछ करने बाहर आए तो पड़ोसी अन्नू, उनके पति और परिवार के बाकी सदस्यों ने गाली-गलौज के साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी गई। दूसरे पक्ष से अन्नू पत्नी विकास कुमार का आरोप है कि विवाद के दौरान पड़ोसियों ने उनके पति और दोस्तों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। इस घटना में उनके पति और दोस्तों को चोट आई। अन्नू ने भी दूसरे पक्ष पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
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