पार्क में दोस्त को मस्ती करने बुलाया फिर मार दी गोली, मौत की खबर सुनते ही फरार

दो दोस्तों ने एक को पार्क में मस्ती करने बुलाया। एक दोस्त साथ में तमंचा लेकर आया था। तीनों साथ में बैठे थे, तभी गोली चलने से एक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हरिद्वार में देर शाम पार्क में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच के साथ ही हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवक को उसके दो दोस्तों ने पार्क में बुलाया था। एक तमंचा साथ में लेकर आया था। कुछ देर बाद गोली चल गई और युवक की मौत हो गई।

कनखल क्षेत्र के दयाल एनक्लेव में रहने वाला 18वर्षीय सुमित पुत्र पवन चौधरी सोमवार शाम अपने दोस्त सावन व एक अन्य युवक के साथ पार्क में बैठा था। सावन तमंचा लेकर आया था। इसके कुछ देर बाद सुमित को गोली लग गई। बताया जा रहा है कि सावन व दूसरा युवक, सुमित को भूमानंद अस्पताल ले गए। यहां उसकी हालत नाजुक होती देख, दोनों फरार हो गए।

एक पकड़ा गया पुलिस ने घायल सुमित को अस्पताल में भर्ती कराने वाले युवक को घटना के कुछ देर बाद ही हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार युवक ने पूछताछ में बताया कि उसे फोन करके मौके पर बुलाया गया था। पार्क में उसे सुमित घायल अवस्था में पड़ा मिला।

हत्या के प्रयास में जेल जा चुका सावन पुलिस की जांच में सामने आया कि सावन ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। वह पूर्व में हत्या के प्रयास के केस में जेल भी जा चुका है। उधर,क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि पार्क में सुमित, सावन व तीसरा साथी तमंचा देख-परख रहे थे। इसी दौरान गोली चल गई जो सुमित को लग गई। पूर्व में पार्क में सुमित का किसी से विवाद होने के बात भी सामने आ रही है।

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि भूमानंद अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक युवक को गोली लगने के बाद भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। युवक को उसके साथी ही अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मौत की पुष्टि होने पर दोस्त फरार हो गए। कनखल में युवक की गोली लगने से हुई मौत के बाद अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। घटना को लेकर पुलिस जहां विवाद को वजह मानकर जांच कर रही है, वहीं स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज है कि कहीं इस वारदात के पीछे कुख्यात पीला गैंग का हाथ तो नहीं है।