'शराब पीकर लोगों को बेवकूफ बना रहे, गाना क्या गाओगे'- दलेर मेहंदी पर भड़के कैबिनेट मंत्री; VIDEO
मंत्री ने भीड़ के सामने स्टेज पर भड़कते हुए दलेर मेहंदी से कहा- ड्रंक होकर बेवकूफ बना रहे हो। बोल तक पा नहीं रहे, गाना क्या गाओगे। ये घटना टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित कुंजापुरी मेले में हुए एक कार्यक्रम के दौरान हुई।
मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी पर लाइव शो के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जमकर गुस्सा निकाला। मंत्री ने भीड़ के सामने स्टेज पर भड़कते हुए दलेर मेहंदी से कहा- "ड्रंक होकर बेवकूफ बना रहे हो। बोल तक पा नहीं रहे, गाना क्या गाओगे।" ये घटना टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित कुंजापुरी मेले में हुए एक कार्यक्रम के दौरान हुई।
दलेर मेहंदी पर शराब पीकर गाना गाने का आरोप
कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी का शो चल रहा था। वो अपनी टीम के साथ गाना गा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने बुरी तरह शराब पी रखी थी। इस पर सामने की लाइन में बैठे चीफ गेस्ट स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल उठे और वो सिंगर पर भड़ गए।
शराब पीकर लोगों को बेवकूफ बना रहे, मंत्री
मंत्री ने दलेर मेहँदी से कहा- “इतना पैसा देकर हमने आपको बुलाया। इसलिए बुलाया कि हमारे लोगों का एंटरटेनमेंट हो। लेकिन आप ड्रंक होकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। गाना भी नहीं गा रहे हैं। गलत बात है। बड़े नाम का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बुलाया गया था कि आपका बड़ा नाम है। आपसे बोला तक जा नहीं रहा है, आप गाना क्या गाएंगे।”
मंत्री की फटकार के बाद गाए गाने
स्टेज पर चली तनातनी के बाद दलेर मेहंदी ने गाना जारी रखने का ऐलान किया। मंत्री की नाराजगी के बाद दलेर मेहंदी ने दोबारा गाना शुरू किया। उन्होंने राम राम भजन गाया। उनकी टीम लगातार उनका साथ देती रही। तनातनी के दौरान दलेर मेहंदी ने मंत्री को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी।
जनता ने बताया, क्यों सही से नहीं बोल पा रहे थे
इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अमरदीप सिंह नामक यूजर ने सिंगर का पक्ष लेते हुए एक्स पर लिखा- "दलेर जी ने नशा नहीं किया होगा... दलेर जी को कुछ साल पहले पैरालिसिस अटैक आया था...तभी से वह ज्यादा गा नहीं सकते। सही से बोल भी नहीं पाते हैं। कोई भी सीनियर आर्टिस्ट ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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