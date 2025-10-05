Bypolls Likely soon for Vacant Panchayat Seats in Uttarakhand Two Thirds Yet to Take Oath उत्तराखंड में पंचायतों की खाली सीटों पर इसी माह चुनाव संभव, अभी दो तिहाई ने नहीं ली शपथ, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड में इसी माह पंचायत की खाली सीटों के लिए उपचुनाव हो सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि शासन से मंथन के बाद जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

Gaurav Kala देहरादूनSun, 5 Oct 2025 07:45 AM
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में खाली रह गई सीटों पर उपचुनाव इसी महीने हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग उपचुनाव की तिथियों का नया प्रस्ताव जल्द शासन को भेजेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इसी माह उपचुनाव की नई तिथियां घोषित की जाएंगी।

हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में 27 अगस्त को 2656 पंचायतों में बोर्ड का गठन हो चुका है। जबकि, 4843 ग्राम पंचायतों में 33 हजार से अधिक पद रिक्त होने से कोरम पूरा नहीं हो पाया। वहीं, दो तिहाई सदस्यों ने शपथ ही नहीं ली है। इनमें सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्य हैं। 55 हजार 587 ग्राम पंचायत सदस्यों में से 22119 निर्वाचित हुए। इनमें से 16374 ने ही शपथ ली।

वहीं, ग्राम प्रधान के 20 पद रिक्त हैं। इस बीच निदेशालय पंचायती राज खाली पदों का विवरण शासन को भेजा चुका है। निदेशक पंचायती राज निधि यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग शासन के साथ मंथन के बाद उप चुनाव की तिथियों पर फैसला लेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि पंचायतों में रिक्त पदों को भरने के लिए तिथियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे रद्द करना पड़ा। शासन से मंथन के बाद इसी माह उपचुनाव की नई तिथियां घोषित की जाएंगी।

पहला प्रस्ताव स्थगित

इससे पहले 18 सितंबर को उपचुनाव को लेकर आयोग तिथियों के साथ प्रस्ताव शासन को भेज चुका था। फिलहाल प्रस्तावित तिथियों को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

