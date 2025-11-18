Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Buying Property in uttarakhand including Dehradun Mussoorie Gets Costlier as Government Fees Rise After 10 Years
देहरादून-मसूरी में घर-जमीन खरीदना हुआ महंगा, सरकारी फीस 10 साल बाद इतनी बढ़ी

देहरादून-मसूरी में घर-जमीन खरीदना हुआ महंगा, सरकारी फीस 10 साल बाद इतनी बढ़ी

संक्षेप: देहरादून, मसूरी, नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में अब घर और जमीन खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस दो गुना कर दी है। रेट 10 साल बाद बढ़े हैं।

Tue, 18 Nov 2025 09:55 AMGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड राज्य में जमीन-मकान खरीदना कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार ने वक्त स्टांप विभाग द्वारा लिया जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को दोगुना कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 25 हजार के बजाय 50 हजार रुपये चुकाने होंगे।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इस शुल्क का उपयोग स्टांप विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए होता है। अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार शाम को महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय ने संशोधित दरों को लागू करते हुए सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए।

10 साल बाद हुई वृद्धि

इससे पहले वर्ष 2015 में रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया गया था। इसके तहत रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में संपत्ति के मूल्यांकन की दो प्रतिशत राशि रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में देनी होती है। इसकी अधिकतम सीमा 25 हजार थी। अब अधिकतम सीमा को 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क को तर्कसंगत और व्यवहारिक रूप से संशोधित किया गया है। संपत्ति के मूल्य का दो प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये, जो राशि कम होगी वही लागू होगी।

कई राज्यों से कम है रजिस्ट्री शुल्क

सहायक महानिरीक्षक निबंधन अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले रजिस्ट्रेशन शुल्क कम है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल एक प्रतिशत है, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यानि कोई संपत्ति 10 लाख रुपये की होगी तो 10 हजार रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, यदि संपत्ति एक करोड़ रुपये की होगी तो एक लाख रुपये अदा करने होंगे। यह राशि संपत्ति के मूल्य के अनुसार बढ़ती जाएगी।

यूं लागू होगा शुल्क

संपत्ति मूल्यांकन शुल्क स्लैब के अनुसार तय किए गए हैं। 1 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 2,000 रुपये शुल्क लगेगा, जबकि 5 लाख तक यह बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा। 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 20,000 रुपये और 25 लाख तक 50,000 रुपये शुल्क देना होगा। 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली संपत्ति के लिए भी अधिकतम 50,000 रुपये का ही शुल्क निर्धारित किया गया है।

