उत्तराखंड में आज से जमीन खरीदना अब महंगा, सरकार ने बढ़ाए सर्किल रेट; ये होंगे नए दाम

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशभर में नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं। इस तरह से आज से प्रदेश में जमीन खरीदना और महंगा हो गया है। जमीन के दामों में 15 से 22 फीसदी तक का इजाफा।

उत्तराखंड में आज से जमीन खरीदना कुछ और महंगा हो जाएगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि की। इस क्रम में कुछ जिलों में नये सर्किल रेट लागू करने के आदेश भी जारी हो गए हैं।

दो साल बाद सर्किल रेट बढ़े सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनों के वर्तमान सर्किल रेट में आठ से 22 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सर्किल रेट में बदलाव करीब दो साल बाद हुआ है। इससे पहले वर्ष 2023 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे। इस बार सर्किल रेट संशोधन का आधार भी वर्ष 2023 के फार्मूले को ही बनाया गया है।

इसके तहत, ऐसे क्षेत्र जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और उनमें नई सड़क प्रोजेक्ट, नए संस्थान बन रहे हैं, वहां सर्किल रेट में वृद्धि की गई है। इसके अलावा संतृप्त हो चुके कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट को यथावत रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सोमवार को सर्किल रेट का विस्तृत ब्योरा जारी कर दिया जाएगा।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि प्रदेशभर में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। अधिकांश क्षेत्रों में वृद्धि का औसत 15 प्रतिशत के करीब है। सर्किल रेट में बदलाव करीब दो साल बाद हुआ है।