कारोबारी ने तीन पुलिसकर्मियों को थार से उड़ाया, पूछताछ में कहा- चिढ़ा हुआ था, जानबूझकर किया

संक्षेप: देहरादून में मीट कारोबारी उमर ने देर रात चेकिंग के दौरान तीन पुलिसकर्मियों को अपनी कार से उड़ा दिया। उसने पूछताछ में बताया कि वह रुकने का इशारा दिखने पर चिढ़ गया था, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया।

देहरादून में दिवाली के दिन सिग्नल पर पुलिसकर्मियों के रुकने का इशारा दिखते ही मोहम्मद उमर चिढ़ गया और उसने पुलिसकर्मियों को अपनी कार से उड़ा दिया। इस हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपी उमर बाजार में मीट की दुकान चलाता है। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने जानबूझकर पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाई।

चेकिंग से बचने के लिए मीट कारोबारी ने दुस्साहस की हदें पार करते हुए तीन पुलिसकर्मियों पर थार गाड़ी चढ़ा दी। घटना रविवार तड़के करीब 3:45 बजे आराघर टी-जंक्शन की है। गंभीर रूप से घायल तीनों पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि आराघर टी-जंक्शन पिकेट पर हेड कांस्टेबल सुगनपाल, कांस्टेबल सचिन और कांस्टेबल कमला प्रसाद तैनात थे। रविवार तड़के उन्होंने धर्मपुर चौक की ओर से आ रही थार गाड़ी के चालक को रुकने का इशारा किया। लेकिन चालक ने रुकने के बजाय जान-बूझकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और तीनों पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। डिवाइर से टकराने के बाद आरोपी की कार रुकी।

टक्कर लगने से तीनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से दून अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल पुलिसकर्मियों का सरकारी असलाह, एक हैंडसेट और उनकी निजी मोटरसाइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आरोपी मोहम्मद उमर देहरादून में मीट की दुकान चलाता है और अपने दोस्त को घर छोड़कर लौट रहा था।