Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Businessman Receives Death Threat from Pakistan Abu Dhabi Connection Emerges
पाकिस्तान से उत्तराखंड के कारोबारी को जान से मारने की धमकी, अबूधाबी कनेक्शन भी सामने आया

पाकिस्तान से उत्तराखंड के कारोबारी को जान से मारने की धमकी, अबूधाबी कनेक्शन भी सामने आया

संक्षेप:

उत्तराखंड के एक कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की है कि पाकिस्तानी नंबर से उसे जान से मारने की धमकी मिली है। जांच में अबूधाबी कनेक्शन भी सामने आया है।

Jan 21, 2026 11:44 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, सितारगंज
उत्तराखंड के कारोबारी को पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला अंतरराष्ट्रीय संपर्क और पुराने कारोबारी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। इसमें अबूधाबी कनेक्शन भी सामने आया है।

उधमसिंह नगर जिले के सितारगंज में कौंधा अशरफ निवासी गुरदेव सिंह पुत्र केहर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह और उनका भाई जसबीर सिंह कारोबार के सिलसिले में दुबई में रहते हैं। उनका सितारगंज में भी व्यवसाय है, जिसके चलते उनका भारत आना-जाना लगा रहता है। गुरदेव सिंह के अनुसार, उनका भाई जसबीर सिंह दुबई में ट्रांसपोर्ट का संचालन करता है।

अबूधाबी में चल रहा केस, आरोपी का पाक से लिंक

पीड़ित ने बताया कि उनके भाई का अबू धाबी में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी अवतार सिंह पुत्र गुरनेक सिंह से लंबे समय से विवाद चल रहा है। अवतार सिंह के खिलाफ उनके भाई को धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा अबू धाबी में दर्ज है और मामला वहां की अदालत में विचाराधीन है। गुरदेव सिंह का आरोप है कि अवतार सिंह के पाकिस्तान से भी संबंध हैं।

केस वापस लेने का दबाव

गुरदेव सिंह ने पुलिस को बताया कि 15 जनवरी को उनके मोबाइल फोन पर पाकिस्तान के एक नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अवतार सिंह का दोस्त बताया और अबू धाबी में दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया। कॉलर ने न मानने पर जान से मारने की धमकी दी और यह भी दावा किया कि उसके भारत में जेल में बंद लोगों से संपर्क हैं। पीड़ित का कहना है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने उनके सितारगंज स्थित पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही, जिससे वे और उनका परिवार भयभीत है। घटना के बाद उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क कर सुरक्षा की गुहार लगाई।

साइबर सेल की ली जा रही मदद

मामले में एसएसआई राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान से आई कॉल के मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच की जा रही है। साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

