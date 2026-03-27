उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, हल्द्वानी से डीडीहाट जा रही बस पलटी; एक की मौत, 8 यात्री घायल
उत्तराखंड में हल्द्वानी-भवाली मार्ग पर शुक्रवार सुबह केमू की एक बस बेकाबू होकर सड़क पर ही पलट गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि आठ यात्री घायल हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी एसटीएच में भर्ती कराया गया है।
उत्तराखंड में हल्द्वानी-भवाली मार्ग पर शुक्रवार सुबह केमू की एक बस बेकाबू होकर सड़क पर ही पलट गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि आठ यात्री घायल हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी एसटीएच में भर्ती कराया गया है।
केमू की बस हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के डीडीहाट जा रही थी। दुर्घटना भवाली से करीब 5 किलोमीटर दूर खुपी क्षेत्र में ज्योलीकोट रोड स्थित भूमियाधार मंदिर के पास हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
पलटने से पहले बस ने दो वाहनों को मारी टक्कर
बताया जा रहा है कि हादसे से पहले बस ने दो वाहनों को भी टक्कर मारी थी| एसडीआरएफ के एसआई मनीष भाकुनी ने बताया कि बस हल्द्वानी से डीडीहाट के लिए रवाना हुई थी, तभी रास्ते में बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में घायल 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, 2 अन्य घायलों का इलाज भवाली अस्पताल में चल रहा है। हादसे में 44 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है, उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, उसकी पहचान की कोशिश जारी है। ड्राइवर और कंडक्टर की हालत गंभीर है, जिन्हें हल्द्वानी भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
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