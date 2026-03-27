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उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, हल्द्वानी से डीडीहाट जा रही बस पलटी; एक की मौत, 8 यात्री घायल

Mar 27, 2026 02:59 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नैनीताल
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उत्तराखंड में हल्द्वानी-भवाली मार्ग पर शुक्रवार सुबह केमू की एक बस बेकाबू होकर सड़क पर ही पलट गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि आठ यात्री घायल हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी एसटीएच में भर्ती कराया गया है।

उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, हल्द्वानी से डीडीहाट जा रही बस पलटी; एक की मौत, 8 यात्री घायल

उत्तराखंड में हल्द्वानी-भवाली मार्ग पर शुक्रवार सुबह केमू की एक बस बेकाबू होकर सड़क पर ही पलट गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि आठ यात्री घायल हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी एसटीएच में भर्ती कराया गया है।

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केमू की बस हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के डीडीहाट जा रही थी। दुर्घटना भवाली से करीब 5 किलोमीटर दूर खुपी क्षेत्र में ज्योलीकोट रोड स्थित भूमियाधार मंदिर के पास हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।

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पलटने से पहले बस ने दो वाहनों को मारी टक्कर

बताया जा रहा है कि हादसे से पहले बस ने दो वाहनों को भी टक्कर मारी थी| एसडीआरएफ के एसआई मनीष भाकुनी ने बताया कि बस हल्द्वानी से डीडीहाट के लिए रवाना हुई थी, तभी रास्ते में बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में घायल 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, 2 अन्य घायलों का इलाज भवाली अस्पताल में चल रहा है। हादसे में 44 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है, उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, उसकी पहचान की कोशिश जारी है। ड्राइवर और कंडक्टर की हालत गंभीर है, जिन्हें हल्द्वानी भेजा गया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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