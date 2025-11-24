Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Bus falls into gorge in Tehri, Uttarakhand, several dead, rescue operation underway
उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा! श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी; 5 की मौत, 23 घायल

संक्षेप:

यहां के नरेंद्र नगर इलाके में कुंजापुरी-हिंडोलाखाल के पास करीब 28 यात्रियों को ले जा रही बस खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ ने बताया, अब तक 5 यात्रियों के मौत होने की खबर सामने आई है।

Mon, 24 Nov 2025 01:39 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, टिहरी
उत्तराखंड के टिहरी जिले में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, बस में सवार लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी बस हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा टिहरी के नरेंद्र नगर इलाके में कुंजापुरी-हिंडोलाखाल के पास हुआ है। अब तक की जानकारी में बस में करीब 28 यात्रियों के सवार होने की बात सामने आई है, जिसमें से 5 की मौत की पुष्टि एसडीआरएफ द्वारा की गई है।

जानकारी के मुताबिक, बस में सवार लोग दिल्ली और गुजरात के थे। ये सभी लोग कुंजापुरी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में बस हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही राहत दल, पुलिस और अन्य टीम मौके पर पहुंची और घायलों एवं मृतकों को निकाला। जानकारी के मुताबिक, बस में करीब 28 लोग सवार थे। एएनआई की रिपोर्ट में एसडीआरएफ की तरफ से 5 लोगों के मौत होने की पुष्टि हुई है। वहीं अन्य मीडिया रिपोर्ट में बस हादसे में 23 लोगों के घायल होने की सूचना आई है।

खबर अपडेट हो रही है...

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand

