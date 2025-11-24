उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा! श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी; 5 की मौत, 23 घायल

उत्तराखंड के टिहरी जिले में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, बस में सवार लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी बस हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा टिहरी के नरेंद्र नगर इलाके में कुंजापुरी-हिंडोलाखाल के पास हुआ है। अब तक की जानकारी में बस में करीब 28 यात्रियों के सवार होने की बात सामने आई है, जिसमें से 5 की मौत की पुष्टि एसडीआरएफ द्वारा की गई है।

जानकारी के मुताबिक, बस में सवार लोग दिल्ली और गुजरात के थे। ये सभी लोग कुंजापुरी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में बस हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही राहत दल, पुलिस और अन्य टीम मौके पर पहुंची और घायलों एवं मृतकों को निकाला। जानकारी के मुताबिक, बस में करीब 28 लोग सवार थे। एएनआई की रिपोर्ट में एसडीआरएफ की तरफ से 5 लोगों के मौत होने की पुष्टि हुई है। वहीं अन्य मीडिया रिपोर्ट में बस हादसे में 23 लोगों के घायल होने की सूचना आई है।