उत्तराखंड में चालक ने सूझबूझ से बचाई 34 यात्रियों की जान, फिर उसी बस के पहिये के नीचे आकर गंवा दी जान
यह हादसा उस वक्त हुआ जब धारचूला से टनकपुर जा रही बस के ब्रेक चंपावत से 18 किलोमीटर पहले मरोड़ाखान के पास ढलान पर अचानक फेल हो गए। इसके बाद बस में सवार 34 यात्रियों की जान बचाने के मकसद से चालक ने वाहन को रोकने के लिए उसे अपनी दाईं ओर स्थित पहाड़ी से टकरा दिया।
उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक बस चालक ने पहले तो अपनी सूझबूझ से ब्रेक फेल हो चुकी रोडवेज बस में सवार 34 यात्रियों की जान बचा ली, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसी बस के अगले पहिये के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। यह हादसा बुधवार सुबह लोहाघाट-पिथौरागढ़ हाईवे पर राईकोट महर के पास हुआ। इस दौरान बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया था, इसके बाद ड्राइवर ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बस तो रूक गई, लेकिन दरवाजा एकाएक खुल जाने से बाहर छिटके चालक की बस के अगले पहिए की चपेट आने से मौत हो गई।
लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाने वाले बस चालक की पहचान बेनीराम थ्वाल (उम्र- 49 साल) पुत्र स्व. महादेव थ्वाल के रूप में हुई है, जो कि चम्पावत के बडोली क्षेत्र के निवासी थे। घटना की जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम के क्षेत्रीय मंडल टनकपुर के सहायक मंडलीय प्रबंधक सुरेश पांडे ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 10 बजे बारहमासी सड़क पर हुई, जब धारचूला से टनकपुर जा रही बस (UK-07 PA3122) के ब्रेक चंपावत से 18 किलोमीटर पहले मरोड़ाखान के पास ढलान पर अचानक फेल हो गए। इसके बाद बस में सवार 34 यात्रियों की जान बचाने के मकसद से चालक ने वाहन को रोकने के लिए उसे अपनी दाईं ओर स्थित पहाड़ी से टकरा दिया।
ब्रेक फेल होने पर पहाड़ी से टकराकर बस को रोका
उधर बस के परिचालक किशन बहादुर ने बताया कि ब्रेक फेल होने के बाद जब बस अनियंत्रित हो रही थी तो बस को रोकने के लिए चालक ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि पहाड़ी से टकराने के दौरान बस का चालक की सीट तरफ वाला दरवाजा एकाएक खुल गया और चालक बेनीराम छिटककर नीचे गिर गए। इसी दौरान बस के अगले पहिए की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक महिला यात्री को हल्की चोट भी आई, जबकि बाकी सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
एक महिला को छोड़ किसी यात्री को चोट नहीं आई
हादसे की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और चालक के शव को पहिए के नीचे से निकलवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिचालक ने बताया कि बस में 34 यात्री सवार थे, हालांकि चालक की सूझबूझ से एक महिला को छोड़ किसी को कोई चोट नहीं आई। बाद में सभी यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।