रास्ते बंद, कंधे पर सिलेंडर और राशन की बोरी... आपदा के बाद उत्तरकाशी में जिंदगी की जंग

उत्तरकाशी में आपदा के बाद धराली और हर्षिल गांव का सड़क से संपर्क टूट गया है। ऐसे में राशन और गैस सिलेंडर की आपूर्ति ठप है। लोग कंधों पर बोझ लादकर आंसुओं को दबाते हुए जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा ने धराली और हर्षिल गांव को सड़क मार्ग से तोड़ दिया है, लेकिन इन गांवों के लोगों के हौसले को नहीं तोड़ पाई। सड़कों के बंद होने से राशन और गैस सिलेंडर की सप्लाई रुक गई है और अब हर कदम पर जीवन की जंग लड़ते ये लोग कंधों पर बोझ लिए आंसुओं को छुपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मेहनत और दर्दभरी उम्मीद हर उस दिल को छू रही है, जो इस संकट को देख रहा है।

आपदा ने छीना सब कुछ उत्तरकाशी में हाल ही में आई आपदा ने धराली और हर्षिल गांव को सड़क मार्ग से अलग-थलग कर दिया। मिट्टी और पत्थरों ने रास्तों को लील लिया, जिसने इन गांवों की जिंदगी को भी थाम लिया।

आंसुओं के साथ कंधों पर बोझ सड़कों के बंद होने से राशन और गैस सिलेंडर की आपूर्ति ठप हो गई। अब लोग कंधों पर भारी बोरियां और सिलेंडर लादकर अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम में उनकी तकलीफ और जज्बा साफ झलकता है। पिछले दस दिनों से नमक, तेल, मसाले, चीनी और चाय तक की कमी से जूझते ये लोग सब्जी दुकानों के बंद होने की मार भी झेल रहे हैं। ज्यादातर लोग सरकारी राहत पर निर्भर हैं, लेकिन रास्ते न खुलने से यह सहारा भी कमजोर पड़ता जा रहा है। शासन-प्रशासन का ध्यान धराली रेस्क्यू पर होने से इन गांवों को पूरी मदद नहीं मिल पा रही।