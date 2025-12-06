Hindustan Hindi News
डेमोग्राफी बदलने के आरोपों के बीच उत्तराखंड में यहां गरजेगा बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

डेमोग्राफी बदलने के आरोपों के बीच उत्तराखंड में यहां गरजेगा बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

संक्षेप:

रामनगर के पूछ़ड़ी में आरक्षित वन क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा व्यापक अतिक्रमण किया गया है। मजदूरी करने के नाम पर यहां आकर बसे लोगों ने यह अतिक्रमण किया है। इससे प्रदेश की डेमोग्राफी भी बदली है।

Dec 06, 2025 09:22 pm ISTSourabh Jain वार्ता, नैनीताल, उत्तराखंड
उत्तराखंड की कार्बेट नगरी रामनगर के पूछड़ी में रविवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने भारी तैयारी की है। मामले की जानकारी देते हुए नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ मंजूनाथ टीसी ने बताया कि वन विभाग द्वारा रामनगर के पूछड़ी में आरक्षित वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भारी तैयारी की है और इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहेगा।

उन्होंने बताया कि तैयारियों के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को पांच जोन में विभक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक नैनीताल जगदीश चंद्रा और पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कत्याल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए आज SSP की ओर से पुलिस बल को विशेष ब्रीफिंग दी गई।

SSP के अनुसार तीन अपर पुलिस अधीक्षक समेत तीन पुलिस क्षेत्राधिकारी, 63 निरीक्षक और उपनिरीक्षक इस अतिक्रमण विरोधी अभियान की कमान संभालेंगे। इसके अलावा मौके पर 8 प्लाटून PAC और पुलिस, आपदा प्रबंधन बल (SDRF) और अग्गिशमन बल के सैकड़ों जवान तैनात रहेंगे।

डा. मंजूनाथ के अनुसार ड्रोन और सीसीटीवी से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रामनगर के पूछ़ड़ी में आरक्षित वन क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा व्यापक अतिक्रमण किया गया है। मजदूरी के नाम पर आकर बसे लोगों ने यह अतिक्रमण किया है। इससे प्रदेश की डेमोग्राफी भी बदली है।

