देहरादून में बड़ा बुलोडजर ऐक्शन, 60 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
देहरादून में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने अवैध रूप से प्लॉटिंग पर ऐक्शन लेते हुए करीब 60 बीघे जमीन पर ऐक्शन लिया। प्रशासन ने आगे भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
एमडीडीए ने सोमवार को डोईवाला क्षेत्र में पांच स्थानों पर करीब 60 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। वहीं, मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर नियमों के विपरीत निर्माण पर दो प्रतिष्ठानों को सील किया गया। प्राधिकरण की टीम ने घिसरपट्टी, बुल्लावाला मार्ग, कुड़कावाला और काम्बोज कॉलोनी समेत पांच स्थानों पर कार्रवाई की। घिसरपट्टी में दो लोगों द्वारा करीब 15 बीघा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। बुल्लावाला मार्ग पर 10 बीघा भूमि पर हो रही प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई की गई। भगत सिंह कॉलोनी में पांच बीघा और काम्बोज कॉलोनी में 30 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।
जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सभी सेक्टरों में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि शिकायतों और निरीक्षण के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी।
शिक्षक की गिरफ्तारी को स्कूल के बाहर धरने पर मां
देहरादून, व.सं.। छात्रा से छेड़खानी के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित छात्रा की मां सोमवार को स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गईं। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ उसके पुराने कार्यस्थलों में भी जांच की मांग की। महिला ने चेताया कि आरोपी की गिरफ्तारी तक, विरोध जारी रहेगा। सुबह 10 से शाम पांच बजे तक धरने पर बैठी महिला ने मंगलवार सुबह सात बजे से फिर धरने को चेताया। ये मामला एक निजी स्कूल का है, जहां 11वीं की छात्रा ने भौतिकी के शिक्षक पर तंग करने और अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया। पीड़िता और उसकी मां ने 15 अक्तूबर को स्कूल प्रबंधन को लिखित शिकायत दी थी। इस शिकायत में करीब 15 छात्रों के हस्ताक्षर भी शामिल बताए गए हैं।
इसके बाद प्रिंसिपल ने आंतरिक जांच कराई थी। जांच के बाद आरोपी शिक्षक को नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप से यह मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपी शिक्षक समेत चार लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी जांच कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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