ईदगाह की जमीन पर धामी सरकार का बुलडोजर ऐक्शन, 8 एकड़ पर अवैध कब्जा; भारी पुलिस फोर्स तैनात

संक्षेप: हाई कोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रही है। रुद्रपुर में ईदगाह की जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर ऐक्शन हुआ।

रुद्रपुर के खेड़ा रेशमबाड़ी क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस, जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 एकड़ ईदगाह की जमीन पर बुलडोजर ऐक्शन किया। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद शुरू की गई इस कार्रवाई में वर्षों से बने अवैध निर्माणों और चाहरदीवारी को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई रविवार सुबह ठीक 8 बजे जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के नेतृत्व में शुरू हुई, जो करीब एक बजे तक चली।

जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खेड़ा क्षेत्र में कुल लगभग 10 एकड़ सरकारी भूमि है, जिसमें से करीब 8 एकड़ पर अवैध कब्जा किया गया था। हाल ही में इस भूमि का विस्तृत सर्वे कराया गया था, जिसमें अतिक्रमण की पुष्टि हुई। हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन ने यह जमीन वापस अपने कब्जे में लेकर नगर निगम को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का भविष्य में जनहित में उपयोग किया जाएगा और यह प्रयास किया जा रहा है कि इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क भूमि आवंटन के लिए प्रयोग में लाया जाए।

अवैध निर्माणों पर ऐक्शन एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि पिछले 7-8 वर्षों के दौरान धीरे-धीरे यहां अवैध निर्माण खड़े कर लिए गए थे, जिन्हें अब नियमानुसार ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह मामला वर्ष 2018 से हाईकोर्ट में लंबित था, जहां से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद यह सख्त कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने दोहराया कि यह अभियान पूरी तरह कानून और शासन के निर्देशों के तहत संपन्न कराया गया।

भारी पुलिस फोर्स तैनात एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए धारा 163 लागू की गई थी। स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया। करीब 300 पुलिसकर्मी, दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चार क्षेत्राधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। पूरी कार्रवाई की निगरानी ड्रोन कैमरों के माध्यम से की गई, जबकि खेड़ा जाने वाले मार्ग पर यातायात को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। केवल स्थानीय निवासियों को ही पहचान सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी गई।

धार्मिक स्थलों की आड़ में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं मेयर विकास शर्मा ने कहा कि पूर्व में धार्मिक स्थल को 2 एकड़ भूमि आवंटित थी, लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ाकर अतिरिक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। हाल ही में हुए सर्वे में पूरे कब्जे की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई। बताया कि सरकार धार्मिक स्थलों की आड़ में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य में अब तक 10 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई जा चुकी है और 550 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गई हैं।