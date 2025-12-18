Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Buldozer action on Dehradun Jama Masjid First Floor Demolished after Government Orders
देहरादून में जामा मस्जिद की पहली मंजिल को बुलडोजर से गिराया, सरकार के आदेश पर ऐक्शन

देहरादून में जामा मस्जिद की पहली मंजिल को बुलडोजर से गिराया, सरकार के आदेश पर ऐक्शन

संक्षेप:

देहरादून में थानो रोड पर जामा मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सरकार के आदेश पर एमडीडीए और पुलिस की मौजूदगी में यह ऐक्शन हुआ।

Dec 18, 2025 10:11 am ISTGaurav Kala देहरादून
राजधानी देहरादून के थानो क्षेत्र के कुडियाल कंदोगल गांव में स्थित जामा मस्जिद के अवैध निर्माण (प्रथम मंजिल) पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। सरकार के आदेश पर एमडीडीए की टीम ने बुधवार को पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सील कर दिया। उधर, देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। वार्ता के बाद एमडीडीए ने दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए एक माह का समय दिया है।

संयुक्त सचिव एमडीडीए के आदेश पर सहायक कार्यकारी प्रमोद मेहरा, संयुक्त कार्यकारी स्वाति कोहली, संयुक्त कार्यकारी दीपक नौटियाल और पर्यवेक्षक अमर लाल भट्ट की टीम की उपस्थिति में मस्जिद में प्रबंधक द्वारा किए गए प्रथम मंजिल पर अवैध निर्माण को सील किया गया। इस दौरान डोईवाला तहसील प्रशासन के अधिकारी एवं रानीपोखरी पुलिस मौजूद रही। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि नियमानुसार प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

अतिक्रमण: चार ट्रक और छह ट्रॉली सामान जब्त

देहरादून नगर निगम ने तहसील चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, लालपुल, बल्लुपुर चौक, पंडितवाड़ी तक अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। टीमों ने फुटपाथ रखा करीब चार ट्रक और छह ट्रॉली सामान जब्त किया। वहीं स्वास्थ्य अनुभाग की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने और सार्वजनिक जगह गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के चालान किए।

निगम की बुधवार को भूमि अनुभाग की दो टीमों ने विभिन्न इलाकों में कार्रवाई की। इस दौरान फुटपाथ पर रखा सामान जब्त किया गया। बिना अनुमति लगे बोर्ड हटाए गए।

