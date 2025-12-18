देहरादून में जामा मस्जिद की पहली मंजिल को बुलडोजर से गिराया, सरकार के आदेश पर ऐक्शन

संक्षेप: देहरादून में थानो रोड पर जामा मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सरकार के आदेश पर एमडीडीए और पुलिस की मौजूदगी में यह ऐक्शन हुआ।

राजधानी देहरादून के थानो क्षेत्र के कुडियाल कंदोगल गांव में स्थित जामा मस्जिद के अवैध निर्माण (प्रथम मंजिल) पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। सरकार के आदेश पर एमडीडीए की टीम ने बुधवार को पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सील कर दिया। उधर, देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। वार्ता के बाद एमडीडीए ने दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए एक माह का समय दिया है।

संयुक्त सचिव एमडीडीए के आदेश पर सहायक कार्यकारी प्रमोद मेहरा, संयुक्त कार्यकारी स्वाति कोहली, संयुक्त कार्यकारी दीपक नौटियाल और पर्यवेक्षक अमर लाल भट्ट की टीम की उपस्थिति में मस्जिद में प्रबंधक द्वारा किए गए प्रथम मंजिल पर अवैध निर्माण को सील किया गया। इस दौरान डोईवाला तहसील प्रशासन के अधिकारी एवं रानीपोखरी पुलिस मौजूद रही। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि नियमानुसार प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

