पर्यटन से सुरक्षा तक: बजट 2026 में उड़ान योजना से चीन सीमा की हवाई पट्टियों का भी कायाकल्प

संक्षेप:

बजट 2026 में की गई घोषणाएं उत्तराखंड को खुश करने वाली हैं। इसमें उड़ान योजना न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि चीन सीमा के पास हवाई पट्टियों का कायाकल्प भी करेंगी। सुरक्षा के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी दुरस्त होंगी।

Feb 02, 2026 10:01 am ISTGaurav Kala देहरादून
Udaan Scheme: केंद्रीय बजट 2026 में क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान’ के विस्तार को लेकर की गई घोषणाएं उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिक परिदृश्य को नई उड़ान देने वाली साबित हो सकती हैं। सीमांत और दुर्गम पहाड़ी इलाकों को हवाई नक्शे पर मजबूती से जोड़ने के इस फैसले से न केवल पर्यटन, रोजगार और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी, जिससे उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में हवाई संपर्क एक गेम चेंजर के रूप में उभरने की उम्मीद है।

चीन सीमा पर हवाई पट्टियों का कायाकल्प

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे शहरों और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए एक नए वित्तीय सहायता तंत्र को मंजूरी दी है। उड़ान योजना के विस्तार से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ (नैनी सैनी), गौचर और चिन्यालीसौड़ जैसे हवाई पट्टियों का कायाकल्प हो सकेगा। बजट में हेलीपोर्ट्स के विकास के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया गया है, जो चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए हवाई यात्रा को और सुलभ और सस्ता बनाएगा।

राजस्व के साथ आपातकाली चिकित्सा सेवाएं भी मजबूत होंगी

हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होने से न केवल पर्यटन राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में भी सुधार होगा। होमस्टे चलाने वाले युवाओं और स्थानीय हस्तशिल्प व्यापारियों के लिए यह बजट नए बाजार खोलने वाला है। हवाई मार्गों की संख्या बढ़ने से देहरादून (जौलीग्रांट) और पंतनगर हवाई अड्डे अब राष्ट्रीय स्तर के बड़े हब के रूप में उभरने को तैयार हैं, जिससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

ट्रेकिंग और हाइकिंग कारोबार भी बूम

केंद्रीय बजट में की गई घोषणा से उत्तराखंड के ट्रेकिंग और हाइकिंग कारोबार में बूम आएगा। जो कारोबार अभी सालाना करीब 100 करोड़ का है, उसके दोगुना तक बढ़ेगा। इस सेक्टर में काम करने वाले गाइड, पोटर्स की स्थिति सुधरेगा। आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। ट्रेकिंग और हाइकिंग रूट पर होम स्टे, होटल, रिजॉर्ट कारोबार बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में स्वरोजगार बढ़ेगा।

उत्तराखंड ट्रेकिंग और हाइकिंग को लेकर ट्रेकर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। उत्तराखंड के कई ट्रेक दुनिया भर के ट्रेकर्स को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। ट्रेकिंग को बढ़ावा देने को उत्तराखंड सरकार भी हर साल ट्रेक ऑफ द ईयर तय करती है। इन्हीं संभावनाओं को अब केंद्र सरकार और आगे बढ़ा रही है। इसी को ध्यान में देते हुए केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में ट्रेकिंग और हाइकिंग को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया गया है।

उत्तराखंड के प्रसिद्ध ट्रेक

पिंडारी ग्लेशियर, नाग टिब्बा, चोपता-चंद्रशिला, देवरिया ताल, केदारकांठा, फूलों की घाटी, हर की दून, रूपकुंड, गौमुख-तपोवन, मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पंचाचूली बेस कैंप, बिनसर जीरो पॉइंट, खालिया टॉप, कुआरी पास, बृगुपंथ और वासुकी ताल, द्रौपदी का डांडा, बदरीनाथ-सतोपंथ ताल, बगनी ग्लेशियर, चिनाप वैली, कालिंदी खाल, मदमहेश्वर ट्रेक।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
