परीक्षा के दिन हॉस्टल में फंदे से लटका मिला बीटेक का छात्र; उत्तराखंड के पंतनगर यूनिवर्सिटी में दर्दनाक घटना
उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में बीटेक का एक छात्र हॉस्टल के कमरे में फंदे से झूलता पाया गया। बताया जा रहा है कि आज उसकी परीक्षा होनी थी। मृतक छात्र के गाजियाबाद में नौकरी करते हैं। पुलिस को फिलहाल किसी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में सोमवार को बीटेक के एक छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अक्षत सैनी, निवासी रुड़की के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, रोज की तरह साथी छात्र नाश्ते के लिए उसे बुलाने पहुंचे। लेकिन कमरे का दरवाजा काफी देर तक खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह होने पर उसके मौसी के बेटे और अन्य छात्रों ने जोर से आवाज लगाई। अंदर से कोई हलचल न होने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां अक्षत को फंदे से लटका देखा गया। यह देखकर छात्र घबरा गए और तुरंत शोर मचाया।
शोर सुनते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी, वार्डन और प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची। तुरंत शव को नीचे उतारा गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पंतनगर थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार अक्षत पिछले एक साल से अवसाद में था और आज उसकी परीक्षा भी थी। वह हॉस्टल में अकेले रहता था। पास वाले कमरे में उसका मौसी का लड़का रहता है।
थाना प्रभारी के अनुसार, घटना की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे की जांच की। अक्षत का मोबाइल, नोटबुक और कमरे की हालत का निरीक्षण किया गया। फिलहाल किसी सुसाइड नोट के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। अक्षत के माता-पिता गाजियाबाद में नौकरी करते हैं और देर शाम तक विश्वविद्यालय पहुंचने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन परीक्षाओं के चलते किसी छात्र पर अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जाएगा। प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
