Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़btech student commited suicide in hostel in uttarakhand
परीक्षा के दिन हॉस्टल में फंदे से लटका मिला बीटेक का छात्र; उत्तराखंड के पंतनगर यूनिवर्सिटी में दर्दनाक घटना

परीक्षा के दिन हॉस्टल में फंदे से लटका मिला बीटेक का छात्र; उत्तराखंड के पंतनगर यूनिवर्सिटी में दर्दनाक घटना

संक्षेप:

उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में बीटेक का एक छात्र हॉस्टल के कमरे में फंदे से झूलता पाया गया। बताया जा रहा है कि आज उसकी परीक्षा होनी थी। मृतक छात्र के गाजियाबाद में नौकरी करते हैं। पुलिस को फिलहाल किसी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

Dec 08, 2025 01:04 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रपुर/पंतनगर
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में बीटेक का एक छात्र हॉस्टल के कमरे में फंदे से झूलता पाया गया। बताया जा रहा है कि आज उसकी परीक्षा होनी थी। मृतक छात्र के गाजियाबाद में नौकरी करते हैं। पुलिस को फिलहाल किसी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में सोमवार को बीटेक के एक छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अक्षत सैनी, निवासी रुड़की के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, रोज की तरह साथी छात्र नाश्ते के लिए उसे बुलाने पहुंचे। लेकिन कमरे का दरवाजा काफी देर तक खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह होने पर उसके मौसी के बेटे और अन्य छात्रों ने जोर से आवाज लगाई। अंदर से कोई हलचल न होने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां अक्षत को फंदे से लटका देखा गया। यह देखकर छात्र घबरा गए और तुरंत शोर मचाया।

शोर सुनते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी, वार्डन और प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची। तुरंत शव को नीचे उतारा गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पंतनगर थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार अक्षत पिछले एक साल से अवसाद में था और आज उसकी परीक्षा भी थी। वह हॉस्टल में अकेले रहता था। पास वाले कमरे में उसका मौसी का लड़का रहता है।

थाना प्रभारी के अनुसार, घटना की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे की जांच की। अक्षत का मोबाइल, नोटबुक और कमरे की हालत का निरीक्षण किया गया। फिलहाल किसी सुसाइड नोट के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। अक्षत के माता-पिता गाजियाबाद में नौकरी करते हैं और देर शाम तक विश्वविद्यालय पहुंचने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन परीक्षाओं के चलते किसी छात्र पर अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जाएगा। प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।