100 के रिचार्ज पर मिलेगा चांदी का सिक्का, दिवाली पर BSNL ने निकाली खास स्कीम

संक्षेप: BSNL Lucky Draw Offer: इस दिवाली बीएसएनल खास ऑफर लेकर आया है। इसके लिए ग्राहक को सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज करना होगा और उसे चांदी का सिक्का जीतने का मौका मिलेगा।

BSNL Lucky Draw Offer: दिवाली पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार तोहफा लेकर आया है। पुराने यूज़र्स को चांदी का सिक्का जीतने का मौका मिल सकता है। यह स्कीम सिर्फ 19 और 20 अक्टूबर के लिए ही प्रभावी होगी। इस स्कीम के लिए ग्राहक को सिर्फ 100 या उससे अधिक का रिचार्ज करना होगा।

बीएसएनएल अपने पुराने ग्राहकों के लिए लक्की ड्रॉ योजना लाया है। इसके तहत 19 और 20 अक्टूबर को जो ग्राहक 100 रुपये या उससे अधिक का रिचार्ज करेंगे, उनको हर दिन के लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। हर दिन 10 ग्राहकों को 10 ग्राम तक चांदी के सिक्के जीतने का मौका मिलेगा। शनिवार को अफसरों ने यह जानकारी दी।

बीएसएनएल ने व्यावसायिक ग्राहकों के लिए विशेष कॉर्पोरेट ऑफर शुरू किया है। जो संस्थान कम से कम 10 नई पोस्टपैड कनेक्शन और एक एफटीटीएच कनेक्शन लेंगे, उन्हें पहले महीने की बिलिंग में कुछ छूट मिलेगी।