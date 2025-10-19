Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़BSNL scheme in diwali Recharge 100 and Win Silver Coin Lucky Draw Offer
100 के रिचार्ज पर मिलेगा चांदी का सिक्का, दिवाली पर BSNL ने निकाली खास स्कीम

100 के रिचार्ज पर मिलेगा चांदी का सिक्का, दिवाली पर BSNL ने निकाली खास स्कीम

संक्षेप: BSNL Lucky Draw Offer: इस दिवाली बीएसएनल खास ऑफर लेकर आया है। इसके लिए ग्राहक को सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज करना होगा और उसे चांदी का सिक्का जीतने का मौका मिलेगा।

Sun, 19 Oct 2025 07:43 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BSNL Lucky Draw Offer: दिवाली पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार तोहफा लेकर आया है। पुराने यूज़र्स को चांदी का सिक्का जीतने का मौका मिल सकता है। यह स्कीम सिर्फ 19 और 20 अक्टूबर के लिए ही प्रभावी होगी। इस स्कीम के लिए ग्राहक को सिर्फ 100 या उससे अधिक का रिचार्ज करना होगा।

बीएसएनएल अपने पुराने ग्राहकों के लिए लक्की ड्रॉ योजना लाया है। इसके तहत 19 और 20 अक्टूबर को जो ग्राहक 100 रुपये या उससे अधिक का रिचार्ज करेंगे, उनको हर दिन के लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। हर दिन 10 ग्राहकों को 10 ग्राम तक चांदी के सिक्के जीतने का मौका मिलेगा। शनिवार को अफसरों ने यह जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:इस राज्य में DA और बोनस दोनों, संविदा और निकाय कर्मियों के भी घर आई लक्ष्मी
ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले चंद्रयान-2 ने दी खुशखबरी, सूर्य-चांद के 'रिश्ते' पर बड़ी जानकारी
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में दिवाली बाद लागू होंगे नए सर्किल रेट,जानें इस बार कितने बढ़ेंगे दाम

बीएसएनएल ने व्यावसायिक ग्राहकों के लिए विशेष कॉर्पोरेट ऑफर शुरू किया है। जो संस्थान कम से कम 10 नई पोस्टपैड कनेक्शन और एक एफटीटीएच कनेक्शन लेंगे, उन्हें पहले महीने की बिलिंग में कुछ छूट मिलेगी।

यह भी बताया गया है कि वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ऊपर) के लिए नया कनेक्शन प्लान ₹1812 लॉन्च किया गया है। इसके तहत 365 दिन की वैधता, रोज दो जीबी डाटा, अनलिमिटेड कॉल और छह महीने का मुफ्त बीआईटीवी प्रीमियम मनोरंजन शामिल है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Diwali BSNL अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।