BSNL की इस स्कीम से स्वरोजगार का मौका, योग्यता 10वीं पास; इस तरह से बंपर कमाई
BSNL Bharatnet: इस योजना की खास बात यह है कि गांव का कोई भी 10वीं पास युवा करीब एक लाख रुपये के शुरुआती निवेश के साथ इस योजना से जुड़ सकता है
BSNL Bharatnet: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की ‘भारतनेट’ योजना गांवों के युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दे रही है। इस योजना से जुड़कर युवा अपने गांव में ही काम शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं।
देहरादून में बीएसएनएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक विजय पाल ने बताया कि भारतनेट योजना का उद्देश्य गांव-गांव तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत स्थानीय युवाओं को ‘भारतनेट उद्यमी’ बनने का मौका दिया जा रहा है। इससे गांवों में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार भी होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
योग्यता 10वीं पास
भारतनेट उद्यमी बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इच्छुक युवा अपने क्षेत्र के उप-मंडलीय अभियंता कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन होने के बाद वे अपने क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने और ग्राहकों से जुड़ी सेवाएं देने का काम कर सकते हैं।
एक लाख का शुरुआती निवेश
योजना से जुड़ने के लिए करीब एक लाख रुपये का शुरुआती निवेश करना होगा। इसके बाद उद्यमी अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा सकता है। बीएसएनएल की ओर से तकनीकी सहायता और जरूरी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
सरकार से प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी
सरकार और बीएसएनएल की ओर से उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी एक हजार से कम है तो उद्यमी को 5,400 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। एक हजार से दो हजार आबादी वाले गांवों में भी 5,400 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं, दो हजार से तीन हजार आबादी वाले गांवों के लिए 4,400 रुपये की प्रोत्साहन राशि तय की गई है।
कमाई कैसे होगी
इस योजना की सबसे खास बात कमाई का मॉडल है। उद्यमी को केवल प्रोत्साहन राशि ही नहीं मिलेगी, बल्कि हर नए इंटरनेट कनेक्शन से होने वाली आय में भी हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा ग्राहकों के मासिक रिचार्ज से होने वाली कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा भी उद्यमी को दिया जाएगा। इससे हर महीने नियमित आय का स्रोत बन सकता है।
बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में 27 ग्रामीण उद्यमी इस योजना के तहत काम कर रहे हैं। कई युवाओं ने अपने गांव में इंटरनेट सेवाएं देकर अच्छी आय शुरू कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर इंटरनेट सुविधा भी मिल रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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