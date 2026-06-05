Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BSNL की इस स्कीम से स्वरोजगार का मौका, योग्यता 10वीं पास; इस तरह से बंपर कमाई

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

BSNL Bharatnet: इस योजना की खास बात यह है कि गांव का कोई भी 10वीं पास युवा करीब एक लाख रुपये के शुरुआती निवेश के साथ इस योजना से जुड़ सकता है

BSNL की इस स्कीम से स्वरोजगार का मौका, योग्यता 10वीं पास; इस तरह से बंपर कमाई

BSNL Bharatnet: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की ‘भारतनेट’ योजना गांवों के युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दे रही है। इस योजना से जुड़कर युवा अपने गांव में ही काम शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं।

देहरादून में बीएसएनएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक विजय पाल ने बताया कि भारतनेट योजना का उद्देश्य गांव-गांव तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत स्थानीय युवाओं को ‘भारतनेट उद्यमी’ बनने का मौका दिया जा रहा है। इससे गांवों में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार भी होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:मानसून पकड़ने लगा रफ्तार, देहरादून समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

योग्यता 10वीं पास

भारतनेट उद्यमी बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इच्छुक युवा अपने क्षेत्र के उप-मंडलीय अभियंता कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन होने के बाद वे अपने क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने और ग्राहकों से जुड़ी सेवाएं देने का काम कर सकते हैं।

एक लाख का शुरुआती निवेश

योजना से जुड़ने के लिए करीब एक लाख रुपये का शुरुआती निवेश करना होगा। इसके बाद उद्यमी अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा सकता है। बीएसएनएल की ओर से तकनीकी सहायता और जरूरी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:अग्निवीर योजना खत्म करके रहेंगे; राहुल ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की बात

सरकार से प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी

सरकार और बीएसएनएल की ओर से उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी एक हजार से कम है तो उद्यमी को 5,400 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। एक हजार से दो हजार आबादी वाले गांवों में भी 5,400 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं, दो हजार से तीन हजार आबादी वाले गांवों के लिए 4,400 रुपये की प्रोत्साहन राशि तय की गई है।

कमाई कैसे होगी

इस योजना की सबसे खास बात कमाई का मॉडल है। उद्यमी को केवल प्रोत्साहन राशि ही नहीं मिलेगी, बल्कि हर नए इंटरनेट कनेक्शन से होने वाली आय में भी हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा ग्राहकों के मासिक रिचार्ज से होने वाली कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा भी उद्यमी को दिया जाएगा। इससे हर महीने नियमित आय का स्रोत बन सकता है।

ये भी पढ़ें:गर्भवतियों को अस्पताल लाने पर 2 हजार का ईनाम, भाजपा सरकार का ऐलान

बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में 27 ग्रामीण उद्यमी इस योजना के तहत काम कर रहे हैं। कई युवाओं ने अपने गांव में इंटरनेट सेवाएं देकर अच्छी आय शुरू कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर इंटरनेट सुविधा भी मिल रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News BSNL Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।