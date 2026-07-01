ट्रेन में जहरखुरानी के शिकार BSF जवान की मौत, जैसलमेर से रुड़की लौट रहे थे
जैसलमेर से रुड़की अपने घर लौट रहे बीएसएफ जवान जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो गए। वे ट्रेन में अचेत अवस्था में मिले, अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बीएसएफ में तैनात रुड़की निवासी जवान अचेत अवस्था में मिला। जीआरपी ने जवान को एसटीएच पहुंचाया, वहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बीएसएफ जवान के जहरखुरानी का शिकार होने का दावा किया है। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, रुड़की स्थित सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढंडेरा निवासी 53 वर्षीय सत्यपाल सिंह पुत्र नेतराम बीएसएफ में तैनात थे। वह इनदिनों जैसलमेर में 20 बटालियन में पोस्टेड थे। मेडिकल चौकी प्रभारी मनमोहन सिंह ने बताया कि सत्यपाल रविवार सुबह रुड़की आ रहे थे। जोधपुर पहुंचने पर उन्होंने बेटे को फोन कर बताया कि वह ट्रेन से निकल रहे हैं। अंदेशा जताया कि सफर में अज्ञात जहरखुरानों ने उन्हें नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। उनका सामान, मोबाइल, पर्स और दस्तावेज चोरी कर लिए।
रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवानों ने अचेत अवस्था में जवान को देखा था। डॉक्टर का दावा है कि जहरीले पदार्थ की अधिक मात्रा और देर तक असर के कारण जवान की मौत हो गई।
हल्द्वानी में जहरखुरानी के केस पहले भी सामने आए
हल्द्वानी के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ समय में जहरखुरानी के शिकार कई लोग मिल चुके हैं। उधर, पुलिस ने जवान के हेडक्वार्टर जैसलमेर में भी घटना की सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
हाल ही में बदायूं निवासी नरेश कुमार (उम्र 34 वर्ष) अचेत अवस्था में मिले थे। वे दिल्ली से कुमाऊं की ओर आ रहे थे, जब रास्ते में सहयात्री ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशा दे दिया। इसी तरह रेलवे स्टेशन परिसर के पास पिथौरागढ़ के दीवान सिंह अचेत पड़े मिले थे। ठगों ने चाय में नशा पिलाकर उनका कीमती सामान और बैग उड़ा लिया था। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है।
स्टेशन पर किसने उतारा
रुड़की निवासी जवान रविवार को ट्रेन में बैठकर घर के लिए निकले थे। जोधपुर से काठगोदाम के बीच की दूरी 960 किमी से ज्यादा है। हैरत की बात है कि जवान ने जोधपुर से ट्रेन में काठगोदाम तक सफर किया, लेकिन उसे बेहोशी की हालत में किसी ने नहीं देखा। ट्रेन से काठगोदाम में किसने उतारा यह भी पता नहीं चला सका है। समय पर जानकारी मिलने पर जान भी बच सकती थी।
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