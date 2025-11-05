हैवानियत: स्कूल में 7वीं के छात्र को इतना पीटा, आंख-कान से खून; दिखना-सुनना भी बंद

संक्षेप: हरिद्वार के एक प्राइवेट स्कूल में सातवीं के छात्र की स्कूल संचालक ने इतनी पिटाई कर दी कि उसके आंख-कान से खून बहने लगा। बच्चे को न दिखाई दे रहा है और न ही सुनाई। उसे दिल्ली एम्स रेफर किया गया है।

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले स्थित एक प्राइवेट स्कूल में सातवीं के छात्र से हैवानियत की हद पार हो गई। स्कूल संचालक ने मासूम को इतना पीटा कि उसके आंख-कान से खून बहने लगा। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे दिखना-सुनना भी बंद हो गया।

घटना मंगलवार को खानपुर क्षेत्र के मिर्जापुर सादात स्थित एक निजी स्कूल की है। घायल छात्र को पहले गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने स्कूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना क्या है न्यामतपुर, खानपुर गांव निवासी आयुष (13) पुत्र रामकुमार केएस चिल्ड्रन एकेडमी में सातवीं का छात्र है। स्कूल संचालक सतीश कुमार का भतीजा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। सोमवार को लंच टाइम में दोनों के बीच कहासुनी हुई। शिकायत मिलने पर संचालक कक्षा में पहुंचा और आयुष की पिटाई कर दी। आरोप है कि पिटाई से उसके बाएं कान और आंख से खून बहने लगा। घबराए संचालक ने छात्र को दो बच्चों के साथ घर भेज दिया। बच्चे की हालत देखकर परिजन उसे लक्सर के क्लीनिक ले गए, जहां से उसे एम्स ऋषिकेश और बाद में दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया।