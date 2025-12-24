हैवानियत: उत्तराखंड में भाई-भाभी और मां ने चाकू से अधमरा किया, दोनों हाथ काटने पड़े

संक्षेप: उत्तराखंड के टिहरी में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मां ने बेटे-बहू संग मिलकर छोटे बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। इतना मारा कि उसके दोनों हाथ की हड्डियां बाहर आ गईं। उसके दोनों हाथ कट गए।

उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली में रिश्तों का कत्ल हो गया। घरेलू विवाद में बड़े भाई ने पत्नी और मां के साथ मिलकर सगे छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि उपचार के दौरान साजिशन उसके दोनों हाथ कटवा दिए गए। घनसाली पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह वारदात घनसाली थाने के बाल गंगा तहसील की बासर पट्टी के लसियाल गांव की है। थाना घनसाली के प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह जाटव ने बताया कि गांव का पूरब सिंह (28) पुत्र स्वर्गीय गजे सिंह मुंबई के एक होटल में काम करता था। उसकी 25 वर्षीय पत्नी अंजलि, मां जेठी देवी और छोटा भाई अंग्रेज सिंह (24) गांव में ही रहते हैं। 20 दिसंबर को जेठी देवी और अंजलि ने पूरब सिंह को गांव बुलाया था। अंग्रेज का कहना है कि हमले से पहले पूरब और अंजलि उसकी मां से झगड़ रहे थे।

झगड़ा बढ़ने पर उसने बीच-बचाव किया। इस पर भाई, भाभी और मां ने चाकू और अन्य धारदार हथियार से उसपर हमला कर दिया। हमले में अंग्रेज के दोनों हाथों की हड्डियां तक बाहर निकल आईं। वहीं, पीड़ित का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरी घटना बयां कर रहा है।