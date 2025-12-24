Hindustan Hindi News
हैवानियत: उत्तराखंड में भाई-भाभी और मां ने चाकू से अधमरा किया, दोनों हाथ काटने पड़े

संक्षेप:

उत्तराखंड के टिहरी में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मां ने बेटे-बहू संग मिलकर छोटे बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। इतना मारा कि उसके दोनों हाथ की हड्डियां बाहर आ गईं। उसके दोनों हाथ कट गए।

Dec 24, 2025 07:27 am ISTGaurav Kala टिहरी
उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली में रिश्तों का कत्ल हो गया। घरेलू विवाद में बड़े भाई ने पत्नी और मां के साथ मिलकर सगे छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि उपचार के दौरान साजिशन उसके दोनों हाथ कटवा दिए गए। घनसाली पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

यह वारदात घनसाली थाने के बाल गंगा तहसील की बासर पट्टी के लसियाल गांव की है। थाना घनसाली के प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह जाटव ने बताया कि गांव का पूरब सिंह (28) पुत्र स्वर्गीय गजे सिंह मुंबई के एक होटल में काम करता था। उसकी 25 वर्षीय पत्नी अंजलि, मां जेठी देवी और छोटा भाई अंग्रेज सिंह (24) गांव में ही रहते हैं। 20 दिसंबर को जेठी देवी और अंजलि ने पूरब सिंह को गांव बुलाया था। अंग्रेज का कहना है कि हमले से पहले पूरब और अंजलि उसकी मां से झगड़ रहे थे।

झगड़ा बढ़ने पर उसने बीच-बचाव किया। इस पर भाई, भाभी और मां ने चाकू और अन्य धारदार हथियार से उसपर हमला कर दिया। हमले में अंग्रेज के दोनों हाथों की हड्डियां तक बाहर निकल आईं। वहीं, पीड़ित का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरी घटना बयां कर रहा है।

भाई ही ले गया अस्पताल

अंग्रेज ने बताया कि दोपहर तक दर्द से तड़पता रहा। बाद में पूरब ही उसे 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बेलेश्वर ले गया। यहां से उसे बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया। आरोप है कि साजिशन डाॅक्टर से उसके हाथ कटवा दिए गए। वह किसी तरह गांव पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई।

