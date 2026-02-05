Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Brutal Killing in Haldwani Man Beat Younger Brother Until Death Chilling Claim Shocks Family
बर्बरता की हद! छोटे भाई को डेढ़ घंटे मौत आने तक पटका, बोला- मैं ही श्मशान ले जाऊंगा

बर्बरता की हद! छोटे भाई को डेढ़ घंटे मौत आने तक पटका, बोला- मैं ही श्मशान ले जाऊंगा

संक्षेप:

हल्द्वानी में बर्बरता की भयावह घटना सामने आई है। सिरफिरे बड़े भाई ने घर पर बीमार पड़े छोटे भाई को मौत आने तक पीटा। वह डेढ़ घंटे तक उसे पीटता रहा। जब मां और बहन ने विरोध किया तो उन्हें तमंचा दिखा दूसरे कमरे में लॉक कर दिया।

Feb 05, 2026 08:01 am ISTGaurav Kala संतोष जोशी, हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

हल्द्वानी में एक युवक ने छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसकी वजह छोटे भाई की बीमारी पर खर्च हो रहे रुपयों से घर में आर्थिक तंगी से पैदा होने वाले हालात बताए जा रहे हैं। आरोपी अपने सगे भाई को करीब डेढ़ घंटे तक तबतक पीटता रहा, जब उसकी जान नहीं निकल गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे रिवॉल्वर, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त लोटा और लकड़ी का फट्टा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या एवं आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बरेली रोड स्थित राम मंदिर बगीचे में मंगलवार रात हत्यारोपी संदीप ने अपने छोटे भाई सोनू के साथ क्रूरता की सभी हदें पार कर दीं। परिजनों के मुताबिक सोनू पर वार करने के दौरान संदीप उसे बार-बार पानी पिलाता रहा। जब सोनू नहीं उठ पाया तो उसे पटकता रहा और लकड़ी के फट्टे से सिर पर वार करता रहा। उसकी मां रानी संदीप को रोकती रही, पर उसने एक नहीं सुनी।

ये भी पढ़ें:तूने कंगाल कर दिया, हल्द्वानी में बीमार सगे भाई को पीट-पीटकर मार डाला

गंभीर बीमारी से जूझ रहा था भाई

हत्यारोपी संदीप जायसवाल के भतीजे अंकित ने बताया कि उसके छोटे चाचा सोनू लंबे समय से लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका दो बार ऑपरेशन किया जा चुका था और दवाइयां निरंतर चल रही थीं। उनके इलाज पर लाखों रुपये खर्च हो चुके थे। सोनू मंडी के पास कभी कभार फल का ठेला लगा लिया करता था। अंकित ने बताया कि मंगलवार रात दोनों भाइयों में पहले तो 15 मिनट तक जुबानी जंग हुई। इसके बाद संदीप ने सोनू पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए। जिससे पर बुरी तरह जख्मी हो गया।

मारता रहा, बीच-बीच में पानी भी पिलाता रहा

अंकित के मुताबिक तकरीबन डेढ़ घंटे तक सोनू के साथ आरोपी ने मारपीट की। सोनू के बेसुध होने के बाद भी आरोपी उसे पानी पिलाकर उठाने की कोशिश करता रहा। संदीप को इस बात का अहसास नहीं था कि उसका भाई मर चुका है। इससे पहले बीच बचाव में आए मां और भतीजे के साथ भी संदीप ने मारपीट की।

‘जो बीच में आएगा वो भी मारा जाएगा’

परिजनों ने मारपीट का विरोध किया तो आरोपी धमकी देते हुए बोला कि जो बीच में आएगा वो भी मारा जाएगा। कहने लगा सुबह भाई की लाश को श्मशान ले जाऊंगा। सहमे परिजनों ने दरवाजा बंद कर छिप गए। अंकित ने समझदारी दिखाते हुए किसी तरह अपने दोस्त की मदद से पुलिस तक घटना की सूचना पहुंचाई। वहीं संदीप को जब पुलिस ने रात को बरेली रोड से गिरफ्तार किया तो तलाशी में उसके हुड की जेब से 32 बोर का देसी रिवॉल्वर व दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Murder Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।