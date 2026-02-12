Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Brutal Double Killing in Haldwani Youth and Woman Crushed to Death with Stones
उत्तराखंड के हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी, युवक-युवती को पत्थरों से कुचलकर मार डाला

उत्तराखंड के हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी, युवक-युवती को पत्थरों से कुचलकर मार डाला

संक्षेप:

उत्तराखंड के हल्द्वानी में डबल मर्डर हुआ है। गुरुवार सुबह मंडी परिसर में युवक और युवती की खून से सनी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार, दोनों की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव पहचानने भी मुश्किल हैं।

Feb 12, 2026 09:00 am ISTGaurav Kala संतोष जोशी, हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

एक दिन पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शहीद कर्नल के बेटे की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात के 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी शहर में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब मंडी परिसर के अंदर एक युवक और युवती की खून से सनी लाशें बरामद हुईं। दोनों की हत्या बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर की गई है। शवों के चेहरे इस कदर कुचले गए थे कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह मंडी क्षेत्र में काम पर पहुंचे श्रमिकों ने सबसे पहले शवों को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, युवती की उम्र करीब 20 से 22 साल और युवक की लगभग 25 साल बताई जा रही है। युवक की जेब से अल्मोड़ा जिले की एक आईडी बरामद हुई है, जिसके आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि की कोशिश की जा रही है। वहीं युवती की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है।

ये भी पढ़ें:शहीद के बेटे को गोलियों से भूनने वालों का पुलिस एनकाउंटर, 24 घंटे के भीतर ऐक्शन
ये भी पढ़ें:शहीद के बेटे की हत्या में मां पर मुकदमा, करोड़ों की विरासत का खूनी अंजाम
ये भी पढ़ें:देहरादून में 20 एकड़ जमीन पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी की साजिश! जांच के आदेश

देर रात हत्या का अंदेशा

घटनास्थल की स्थिति देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों की हत्या देर रात की गई। हत्या में बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो मौके पर ही पड़े मिले। युवक की जेब से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है।

मुंह पत्थर से कुचले, पहचानना भी मुश्लिक

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित कुमार और कोतवाल विजय मेहता सहित भारी पुलिस बल पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण जा रहा है आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। बुरी तरह से दोनों के मुंह कुचले हुए हैं, जिस कारण शिनाख्त में दिक्कत आ रही है।

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

डबल मर्डर की इस वारदात से हल्द्वानी में दहशत का माहौल है। मंडी जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग, आपसी रंजिश या अन्य किसी एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों और समय का खुलासा हो सकेगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Haldwani News Murder अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;